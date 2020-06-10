Украинская 29-летняя певица Sonya Kay недавно вышла замуж. Избранником звезды, которого она очень долго скрывала, стал 27-летний хоккеист клуба "Днепр" Олег Петров. Девушка рассказала, что после потери отца решила не отменять свадьбу, но ее мечта таки не осуществилась.

Племянница Софии Ротару, певица Sonya Kay рассказала в "Завтраке с 1+1" о праздновании своей свадьбы и о знакомстве мужа с родителями.

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Известно, что молодожены планировали отпраздновать свадьбу в одном из самых дорогих ресторанов Киева, пригласить сотню гостей, лучших исполнителей и устроить настоящий феерический праздник, впрочем внезапная смерть отца исполнительницы бизнесмена Сергея Хлябича разрушила все планы. Молодожены просто расписались в одном из киевских загсов. Соня рассказала, что не хотела отменять свадьбу, ибо это расстроило бы ее отца.

У нас было 14 человек. Никакой музыки не было. Никто не танцевал, никаких артистов, никаких кавер групп, ведущих, тамады, как обычно это бывает. Поэтому мы просто расписались, нам выдали документ о том, что мы женаты и мы пошли есть,

– отметила певица.

У родственников Олега Петрова из-за карантина не было возможности приехать в Киев, поэтому на церемонию бракосочетания пришли только родные Сони, а среди них – известная украинская певица София Ротару.

Исполнительница также призналась, что смерть отца стала для нее настоящим шоком. Отец ушел из жизни за 2,5 месяца до заветной даты в семье певицы.

Страшный шок для нас был, что такое произошло. Мы ранее говорили с ним, что хотим очень станцевать танец отца и дочери. Но к сожалению этого не произошло. Но я знаю, что он был рядом всегда. И он помогает оттуда и видит все, что происходит тут с нами,

– со слезами на глазах сказала певица.

Известно, что избранник девушки отцу понравился. Олег Петров сделал девушке после 5 месяцев встречаний на первом знакомстве с родителями и в их присутствии.

Сейчас молодожены, чтобы поддержать маму Сони после трагедии, живут в Черновцах, но впоследствии планируют жить на 2 города – Киев и Херсон, где тренируется хоккейный клуб Олега.