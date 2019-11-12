Sonya Kay презентовала горячий клип, снятый в Киеве: видео

Украинская певица Sonya Kay, которая является племянницей Софии Ротару, презентовала новый клип к треку "Ходимо". Ролик артистка сняла на улицах Киева и добавила к столичным пейзажам роскошные авто.

Ролик появился на ютуб-канале Sonya Kay и сразу же привлек внимание меломанов. В клипе к песне "Ходимо" артистка примерила эффектные образы, среди которых – черное боди, украшенное зеркальным декором.

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Режиссерами видео стали Дмитрий Манифест и Дмитрий Шмурак, известные по сотрудничеству с Олей Поляковой, группой Антитіла, TamerlanAlena и многими другими. По их замыслу, Sonya Kay предстала в качестве героини фильмов "Форсаж": для съемок артистка устроила экстремальный дорожный боевик с перекрытием улиц, сопровождением патрульных машин и драйвовыми гонками.

Мы почти стали героями местных хроник. Только ленивый нас не снимал на свой телефон. Странно, что мы еще не попали на свежие полосы новостей как злостные нарушители порядка,

– поделилась Sonya Kay.

Это не первая работа певицы с Manifest Production. Ранее Sonya Kay презентовала ролик к песне "Всесвіт", который меньше, чем за неделю, получил больше миллиона просмотров на ее ютуб-канале. Поэтому новый клип может иметь такой же успех в сети.

Смотрите новый клип Sonya Kay на песню "Ходимо": видео

Sonya Kay – "Ходимо": текст новой песни

Ходи, ходи, колом дружнім

Завжди поруч, близькі люди

Ходи, ходи зорі ясні

Кожну ніч з тобою в танці ми

Ходимо і ходимо, ми ходим по воді

В святкові дні, щасливі дні

Ходимо і ходимо, ми ходим по воді

В зоряні дні

Припев:

Твоя твоя течія мене несе

Шукай мене, кохай мене

Твоя твоя течія мене несе

В майбутнє, в майбутнє



А-а-я, а-а-я, де я сама

А-а-я, а-а-я, я сама літала

Я літала світом дивним

Я шукала очі рідні

ой, поглянь на мене милий

Ой, ходи до мене милий ти

Ходимо і ходимо, ми ходим по воді

В святкові дні, щасливі дні

Ходимо і ходимо, ми ходим по воді

В зоряні дні

Припев