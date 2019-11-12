Sonya Kay презентовала горячий клип, снятый в Киеве: видео
Украинская певица Sonya Kay, которая является племянницей Софии Ротару, презентовала новый клип к треку "Ходимо". Ролик артистка сняла на улицах Киева и добавила к столичным пейзажам роскошные авто.
Ролик появился на ютуб-канале Sonya Kay и сразу же привлек внимание меломанов. В клипе к песне "Ходимо" артистка примерила эффектные образы, среди которых – черное боди, украшенное зеркальным декором.
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Режиссерами видео стали Дмитрий Манифест и Дмитрий Шмурак, известные по сотрудничеству с Олей Поляковой, группой Антитіла, TamerlanAlena и многими другими. По их замыслу, Sonya Kay предстала в качестве героини фильмов "Форсаж": для съемок артистка устроила экстремальный дорожный боевик с перекрытием улиц, сопровождением патрульных машин и драйвовыми гонками.
Мы почти стали героями местных хроник. Только ленивый нас не снимал на свой телефон. Странно, что мы еще не попали на свежие полосы новостей как злостные нарушители порядка,
– поделилась Sonya Kay.
Это не первая работа певицы с Manifest Production. Ранее Sonya Kay презентовала ролик к песне "Всесвіт", который меньше, чем за неделю, получил больше миллиона просмотров на ее ютуб-канале. Поэтому новый клип может иметь такой же успех в сети.
Смотрите новый клип Sonya Kay на песню "Ходимо": видео
Sonya Kay – "Ходимо": текст новой песни
Ходи, ходи, колом дружнім
Завжди поруч, близькі люди
Ходи, ходи зорі ясні
Кожну ніч з тобою в танці ми
Ходимо і ходимо, ми ходим по воді
В святкові дні, щасливі дні
Ходимо і ходимо, ми ходим по воді
В зоряні дні
Припев:
Твоя твоя течія мене несе
Шукай мене, кохай мене
Твоя твоя течія мене несе
В майбутнє, в майбутнє
А-а-я, а-а-я, де я сама
А-а-я, а-а-я, я сама літала
Я літала світом дивним
Я шукала очі рідні
ой, поглянь на мене милий
Ой, ходи до мене милий ти
Ходимо і ходимо, ми ходим по воді
В святкові дні, щасливі дні
Ходимо і ходимо, ми ходим по воді
В зоряні дні
Припев