Sonya Kay рассказала о таинственном женихе: чем занимается избранник певицы

Украинская исполнительница около месяца назад призналась, что приняла предложение от возлюбленного и готовится к свадьбе. Невеста не афишировала никакой информации о своем избраннике. Но на днях нарушила молчанку, опубликовав в своем Инстаграме фото, на котором позирует в хоккейной форме.

Племянница Софии Ротару недавно заинтриговала поклонников своим статусом. Девушка продемонстрировала обручальное кольцо, которое получила от любимого мужа. Sonya Kay всячески отказывалась комментировать отношения, лишь утверждая, что ее жених не связан с шоу-бизнесом.

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Знаменитость поделилась домашним фото на страницах социальных сетей. На нем 29-летняя певица из Черновцов появилось в мужской футболке от формы украинской сборной по хоккею и добавила неоднозначную подпись.

А вы любите хоккей так, как люблю его я?

– поинтересовалась красавица у своих поклонников.

Также в одном из выпусков программы "Утро с Украиной" Sonya Kay рассказала о разнице в возрасте в паре, но имя будущего мужа так и не рассекретила.

Он спортсмен, играет за сборную Украины по хоккею. Я всегда очень болею и переживаю за него. Кстати, он моложе меня! Наверное, это семейное, потому что мой отец тоже немного моложе матери. У нас разница в три года, но это вполне нормально. Мы прекрасно ладим, понимаем друг друга, у нас общие цели и мечты,

– откровенно призналась исполнительница.

Sonya Kay утверждала, что предложение жениться любимый сделал неожиданно после 5 месяцев отношений. Однако певица решила согласиться и уже в июне 2020 года планирует пойти к алтарю.