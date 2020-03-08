Сооснователь "Скрябина" Ростислав Домишевский попал в реанимацию

У одного из создателей легендарного "Скрябина" случился инфаркт. Ростислав Домишевский попал в реанимацию. Коллеги и друзья в соцсетях просят поддержать семью, в том числе и финансово – на карту жене музыканта Юлии Лорд.

Известный украинский музыкант 49-летний Ростислав (Рой, Ростик) Домишевский попал в больницу с инфарктом. Об этом рассказал в фейсбуке другой друг Кузьмы "Скрябина" и соучредитель группы Александр (Шура) Гера (сейчас он клавишник в группе "Друга Рика").

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Соучредитель и участник первого состава легендарного "Скрябина" сейчас находится в реанимации. Коллеги и друзья Домишевского начали собирать деньги и просят украинцев также поддержать Ростика.

Гера добавил, что деньги нужно посылать на карту жены Домишевского – известной певицы Юлии Лорд (Юлия Гордзей). Дмитрий Хорошун из группы KHOSH уточнил, что нужно минимум 50 тысяч гривен.



Шура Гера, Кузьма Скрябин и Ростик Домишевский – первый состав группы "Скрябин" / Фото из википедии