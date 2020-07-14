Одку из самых известных ярмарок в Украине, что традиционно проходит на Полтавщине, – Сорочинская ярмарка – в 2020 году отменили. Она должна была проходить с 18 по 23 августа, но из-за пандемии коронавируса ее проводить не будут. Такая ситуация постигла фестиваль впервые за всю его историю.

Как и много других массовых мероприятий в Украине, знаменитый фестиваль Сорочинская ярмарка, которая проходит в селе Большие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области, в 2020 году не состоится. Об этом сообщают в "Интерфакс Украина".

К теме Какие мероприятия в мире и Украине отменили из-за коронавируса

Организаторы мероприятия сообщили, что на такое решение они пошли из-за "политики двойных стандартов" в отношении мероприятия, ведь, несмотря на рост количества больных коронавирусом, карантинные ограничения в Украине ослабляют. Но они не могут подвергать риску людей, которые бы посетили событие.

Не смотря на то, что эпидемическая ситуация в Украине с заболеваемостью COVID-19 стабилизирована, карантинные ограничения снимаются, работают крупнейшие оптовые рынки, а на август разрешено проведение масштабных выставок и мероприятий на Полтавщине, политика двойных стандартов в отношении Национальной Сорочинской ярмарки продолжается, и поэтому мы не можем подвергать возможной опасности тех, кто любит ярмарку и приезжает на нее, людей, которых мы также любим и уважаем,

– говорится в сообщении.

Представители Сорочинской ярмарки также добавили, что не позволят "отдельным деструктивным силам" навредить имиджу мероприятия с большой историей, который проходит в Украине с 1999 года: "Мы не можем допустить любых проявлений пренебрежения наших участников и гостей, которые два десятка лет поддерживали нас, посещали ярмарку, принимали в ней участие – тем самым сплачивали Украину вокруг ее истории, культуры и традиций, а многим из них именно ярмарка давала возможность кормить свои семьи".

Добавим, что в онлайн-формат перевели или же полностью отменили такие культурные события в Украине, как Одесский кинофестиваль, Львовский форум издателей, Книжный Арсенал, фестивали Atlas Weekend, UPark и другие. По состоянию на 14 июля в Украине зафиксировано почти 55 тысяч официально больных коронавирусом. Из них – 27 тысяч людей выздоровели и 1 412 умерли.