Советская актриса Наталья Андрейченко исчезла в Мексике: представители звезды просят помощи

Народная артистка РСФСР, вошедшая в историю советского кинематографа благодаря игре в ленте "Мэри Поппинс, до свидания", исчезла в Мексике. О том, что Наталья Андрейченко более суток не выходит на связь, сообщил ее менеджер Ян Трунцев. Представители актрисы просят сообщить всех, кто владеет какой-либо информацией о ее нахождении.

Как сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на обращение Яна Трунцева в социальных сетях, Наталья Андрейченко еще в субботу, 25 января, покинула дом подруги в Канкуне около трех часов дня. С того времени она не отвечает на телефонные звонки и не выходит на связь. Добавило причин для тревоги то, что накануне актриса жаловалась на плохое самочувствие.

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63-летняя Наталья Андрейченко готовилась к запуску нового проекта, на который тратила немало сил. По словам ее агента, подруга Марет заверила, что артистка села за руль своего автомобиля и отправилась домой. Дорога должна была занять час, однако с тех пор от Натальи не удалось получить ни одного сообщения.

Сейчас мы пытаемся связаться с ее сыном и узнать хоть что-то. Мы все очень волнуемся, чтобы ничего не случилось. Когда будут новости, мы обязательно вам сообщим,

– обратился к поклонникам менеджер актрисы.

Напомним, что настоящую популярность на постсоветских просторах Наталье Андрейченко принесла роль в фильме-мюзикле "Мэри Поппинс, до свидания". Она воплотила на экране легендарную няню-волшебницу. Фильмография актрисы достаточно широка. На протяжении длительного времени она жила и творила в США вместе со своим мужем, австрийским актером и режиссером Максимилианом Шеллом. После смерти любимого Наталья вернулась в Россию.



Наталья Андрейченко в фильме "Мэри Поппинс, до свидания" / Фото из открытых источников