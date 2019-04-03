Современная детская книга: в Италии стартовал книжный фестиваль Bologna children's Book Fair

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Bologna Children’s Book Fair
Bologna Children’s Book Fair / Instagram / @bolognachildrensbookfair

Вместе с началом апреля тысячи детских книг со всего мира "слетаются" на свой удивительный праздник – Книжная ярмарка детской книги в Болонье, Италия. Ежегодно она открывается 2 апреля, а эту дату с 1967 года основали как День детской книги.

Книжки для детей не сразу такими стали. Довольно долгое время детскими историями оставались басни и притчи. Видимо, собственно детская книга появилась с появлением сказочников. С тех пор она развивалась в своих жанрах, категориях и формах. И вот теперь мы уже говорим про детскую литературу, как важную сферу не только в жизни ребенка, а прежде всего взрослого человека.

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Каждый раз приезжая на ярмарку детской книги, я восхищаюсь атмосферой чуда, яркости и неповторимости. На выставке тысячи книг – и ни одной похожей. Это настоящая волшебная страна для художников. Возможно, поэтому их здесь больше всего. А доска объявлений с работами иллюстраторов – словно сплошной красочный ковер.

И книжки преобладают не текстовые, иллюстративные. Много таких, где вообще текста нет – только рисунки. Такие книги я называю интернациональными, потому что их прочитает каждый житель планеты своим языком.

А какой язык у иллюстрации? Чувственный, эмоциональный, индивидуальный. А это каждый раз другое восприятие, ибо ваши ощущения редко повторяются. Именно поэтому детские книжки перечитываются по несколько раз. Ребенок изучает себя, читая детскую книжку.

В этом году детская книга в Болонье слишком самобытная. Много символизма и абстракции, философии, авторского взгляда. Детская книжка начинает взрослеть, но как по мне – это не ее история. И думаю, скоро мы вернемся к классической интерпретации, реалистичного изображения.

Мир детской книги через чтение призывает меняться самому и совершенствовать окружающую среду. "Исследуй", "изучай", "создавай", "находи", "чувствуй", "мечтай" – об этом говорят месседжи ярмарки.

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Детская книжка пытается стать удобной в восприятии. Поэтому и можно увидеть так много ее вариаций. Все зависит от потребности и от результата, который вы захотите получить: насладиться или получить информацию, создать игровое действо или сконструировать собственное изобретение. Современная детская книжка может решать многие вопросы. Вы лишь сумейте их задать.

А еще детская книжка очень любит дружить. Возможно, поэтому рядом с ней часто можно встретить игрушку, карандаши, шаблоны для рисования или письма, пазлы, огромные карты и игры-бродилки. Это доказывает, что у книги нет границ, если она ищет своего читателя.

А она ищет и не устает. Идите ей навстречу, знакомьте с ней детей. Ведь у вас только одна возможность почувствовать очарование детской книжки – через глубокое восприятие вашего малыша.

Поэтому, поздравьте детскую книжку с праздником, подарите ее вашему ребенку!

Автор: Наталья Коваль, основательница ТМ "АРТ", маркетинг-директор издательства "Ранок"

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Теги: LifeStyle Новости культуры Книги Литература Фестивали
Источник: LifeStyle 24
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