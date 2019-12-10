Современная госпожа Клаус: Мелания Трамп представила рождественский образ – фото

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Мелания Трамп / Instagram / @flotus

Супруга президента США Мелания Трамп приняла участие в ежегодном рождественском мероприятии "Игрушки для малышей", подготовив праздничный casual-образ. Эта ежегодная программа дарит игрушки и другие подарки миллионам нуждающимся детям в США на Рождество с 1940 года.

Британские СМИ, в частности таблоид Daily Mail, сравнили образ жены Дональда Трампа с современной Миссис Клаус.

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Для рождественского детского мероприятия Мелания Трамп надела юбку Gucci, которая стоит 2000 долларов и своим принтом похожа на конфету. Свой образ первая леди США дополнила красными кожаными сапогами на каблуках и белым свитером.

На мероприятии "Игрушки для малышей" Мелания, которая уже в третий раз является волонтером на этом событии, встретилась с детьми и их семьями и раздала рюкзаки с подписью "Будь лучшим" на английском (Be Best) – это логотип кампании Трамп.

Добавим, кампания первой леди Be Best сосредоточена на благосостоянии детей, выступая против кибербуллинга и употребления наркотиков.

 

Меланія Трамп
Мелания Трамп / Instagram / @flotus

Меланія Трамп
Мелания Трамп / Instagram / @flotus

Меланія Трамп
Мелания Трамп / Instagram / @flotus

Меланія Трамп
Мелания Трамп / Instagram / @flotus

Меланія Трамп
Мелания Трамп / Instagram / @flotus

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Новости США Меланья Трамп Стиль и мода
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