Современная королева: Летиция сменила пышное платье на кожаный обольстительный наряд

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Королева Летиция
Королева Летиция / Коллаж LifeStyle 24

46-летняя королева Испании Летиция в очередной раз продемонстрировала свою смелость к экспериментам с образами. Так, жена короля Филиппа VI на днях ошеломила выходом в роскошном платье и тиаре, а на следующий день экс-журналистка сменила королевский образ на кожаное платье с откровенными разрезами.

Королевская чета организовала 27 февраля торжественный прием в честь официального визита президента Перу Мартина Альберто Вискарры и его жены Марибель Диас Кабельо.

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Для выхода Летиция надела расшитое цветочной аппликацией платье с открытыми плечами и пышной юбкой от F. Varela. Завершили вечерний образ королевы тиара и другие бриллиантовые украшения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vorsten (@vorsten_nl)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Royal Addicted (@royal.addicted)

 

На следующий день, 28 февраля, Летиция в компании президента Перу Мартина Альберто Вискарры посетили открытие ARCO 2019 (ярмарка современного искусства) в выставочном комплексе Ifema, что в Мадриде.

Новый выход королевы Испании стал несколько откровеннее. Бывшая журналистка примерила кожаное платье длины миди с обольстительными разрезами для ног и глубоким декольте, которое дополнила бежевыми лодочками. Интересным аксессуаром стал черный бант, которым Летиция собрала волосы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Royal Addicted (@royal.addicted)

 

 

 

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Королівська сім'я
Источник: LifeStyle 24
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