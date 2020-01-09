Современная принцесса: как менялся стиль Кейт Миддлтон после королевской свадьбы

Хотя Кейт Миддлтон не родилась в королевской семье, она точно знает, какой должна быть настоящая современная принцесса. Поэтому герцогиня Кембриджская каждый раз демонстрирует особую изысканность и элегантность, присущую истинным монархам. Поэтому как менялся стиль Кейт Миддлтон с годами – смотрите в материале LifeStyle 24.

Сегодня, 9 января, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон празднует тридцать восьмой день рождения. После роскошной свадьбы с принцем Уильямом она стала эталоном современной принцессы, которая следит за модными трендами и одновременно учитывает все королевские правила. В знаковый день журналисты LifeStyle 24 решили провести собственное исследование и проследить, в чем заключается особенность стиля Кейт Миддлтон.

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Первые выходы Кейт

Как ни странно, именно принцесса Диана своеобразно помогла принцу Уильяму встретить свою любовь. С детства наследника британского престола воспитывали не в таких строгих условиях, как требовала Елизавета II. Принцесса Диана нарушила королевские традиции, отдав сына в садик и школу, где он проводил время со сверстниками и не чувствовал себя излишне особенным.

Уже в подростковом возрасте принц Уильям после путешествий по странам Африки и Азии решил получить образование в одном из престижных университетов Великобритании. Ни отец, ни бабушка не были против такого решения, ведь так монархи показали близость потомка к народу. Жил принц Уильям в обычном общежитии, хотя и окна его комнаты были сделаны из пуленепробиваемого стекла. В университет Сент-Эндрюса в Шотландии поступила и дочь бизнесменов Кейт Миддлтон.

Тогда стиль будущей герцогини был далек от идеала: она охотно примеряла наряды мини или достаточно откровенные образы. Во время первого знакомства с принцем Уильямом, согласно словам инсайдеров западных СМИ, Кейт Миддлтон шла по подиуму в прозрачном платье и черном нижнем белье. Уверенная походка и соблазнительный эпатаж девушки привлекли внимание потомка Ее Величества, поэтому после благотворительного показа он подошел познакомиться с Кейт.



Образ Кейт Миддлтон в 2000-ных годах / The Telegraph

С тех пор британка несколько раз посещала Букингемский дворец с друзьями, а в 2004 году мир узнал о ее отношениях с принцем Уильямом. Именно с этого времени Кейт Миддлтон стала главной героиней британских таблоидов и вынуждена была отвечать королевским требованиям относительно нарядов.

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Кейт Миддлтон в 2004 году / Cosmopolitan

Вместо коротких шорт и провокационных платьев она начала одевать джинсы и скромные кофты или деликатные платья, которые не вызывали возмущение у сторонников монархии. И не совсем удачные наряды один за другим сеяли сомнения у общественности, что именно Кейт Миддлтон станет эталоном современной принцессы.



Неудачный наряд Кейт Миддлтон / Pinterest

Королевская свадьба

Все сомнения хейтеров развеялись, когда в 2010 году принц Уильям наконец сделал предложение Кейт Миддлтон. На объявление этого события счастливая герцогиня вышла в синем платье, ознаменовавшем новую эру британской монархии.



Принц Уильям и Кейт Миддлтон на объявлении о помолвке / Pinterest

Еще больший восторг вызвал наряд Кейт Миддлтон на свадьбе. Впервые церемонию бракосочетания транслировали почти в каждой стране мира, поэтому миллиарды людей с восторгом наблюдали, как будущий король берет в жены обычную британку. Эта история тронула всех, а Кейт Миддлтон сразу же стала любимицей публики.

К алтарю она пошла в роскошном платье с большим шлейфом от Сары Бертон – креативного директора Дома Alexander McQueen. Наряд современной принцессы был создан из элитного атласа и кружева, а инсайдеры престижных изданий говорят, что к выбору присоединилась Елизавета II.



Первое свадебное платье Кейт Миддлтон 29 апреля 2011 года / Getty Images

Образ Кейт Миддлтон настолько понравился людям, что невесты со всего мира на протяжении почти 10 лет повторяли его. Поэтому герцогиня Кембриджская задала тренд на свадебное кружево и стала своеобразной иконой стиля.

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Не менее изысканный образ Кейт Миддлтон продемонстрировала и на праздничной вечеринке по случаю свадьбы.



Второе свадебное платье Кейт Миддлтон 29 апреля 2011 года / Getty Images

Особенности стиля Кейт Миддлтон

Королевская жизнь требует безупречности – именно это правило запомнила Кейт Миддлтон в первые дни после роскошной свадьбы. Общественность ожидала выхода современной принцессы и хотела любоваться ее изящным стилем. Поэтому герцогиня Кембриджская, по совету своих новоиспеченных родственников, обратилась к стилистам. Именно они на протяжении многих лет создавали образ Кейт Миддлтон, сочетая королевские протоколы с собственным стилем.

Первое, что забрали с гардероба Кейт Миддлтон, это надяды мини. Такая одежда отнюдь не подходила избраннице принца Уильяма, поэтому после свадьбы его жена ни разу не нарушила запрет. Зато главным козырем Кейт стали приталенные платья, которые прекрасно подчеркивали ее стройную фигуру и выглядели достаточно выдержанно.



Кейт Миддлтон выбирает приталенные платья / Pinterest

Интересно, что около 5 лет о наряде жены принца Уильяма заботилась ее подруга и дизайнер Наташа Арчер. Именно она предлагала Кейт Миддлтон выходить на публику в изящных брендовых пальто и платьях, в основном, прямого кроя. Кроме этого, Наташа Арчер умело делала акцент на округлый живот герцогини во время ее трех беременностей.



Кейт Миддлтон / Mirror

Однако в 2019 году герцоги Кембриджские решили кардинально изменить стиль британской красавицы, ведь на фоне Меган Маркл она выглядела несколько тускло. К сотрудничеству они пригласили Вирджинию Чедвик-Хили – бывшего редактора британского Vogue. С ее помощью герцогиня Кембриджская начала одеваться гораздо ярче и интереснее. Еще одной причиной для изменения стилистики стала беременность Наташи Арчер.

Вирджиния – это новое секретное оружие Кейт. Она внесла некоторые изменения в гардероб герцогини для публичных выступлений и помогла ей найти совершенно новое чувство уверенности. Кэтрин поражена и очень благодарна за помощь,

– писал таблоид The ​​Daily Mail.

В течение года герцогиня Кембриджская сумела поразить всех сторонников яркими выходами. Кейт Миддлтон охотно примерила для светских и официальных мероприятий трендовые кюлоты с шифоновыми блузами, роскошные платья от мировых дизайнеров, потрясающие пальто и шляпки, которые делали своеобразный акцент на ее королевский титул.

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Безупречный стиль Кейт Миддлтон / Getty Images / Twitter / @KensingtonRoyal

Не забывала Кейт Миддлтон по-особенному чтить память своей легендарной свекрови. Во время многих публичных выходов можно было проследить подражание стилю принцессы Дианы, которая была народной любимицей в Великобритании и безоговорочной иконой стиля.



Кейт Миддлтон подражает стилю принцессы Дианы / Instagram / @uk_royal

Кейт Миддлтон стала настоящим символом женственности и элегантности для всех британцев. В каждом выходе герцогиня демонстрирует не только свой особый стиль, но и уважение к традициям британской монархии и благодарность народу за возможность представлять его на международной арене. Вероятно, именно поэтому герцогиня Кембриджская настолько тщательно относится к своему гардеробу и с детства учит этому своих троих детей – принцев Джорджа и Луи и принцессу Шарлотту.