Современные украинские театры: секс, скандалы и неудобные темы (18+)

Театр – одно из древнейших культурных явлений. Но, как и все, театральное искусство прошло ряд модификаций, изменилось и підлаштувалося под современность. Ко Дню театра рассказываем о необычных украинские театры, спектакли которых стоит увидеть.

Табуированные темы, смелое решение постановки, максимальная открытость. Не факт, что спектакли.

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Киев

Конечно же, больше новых и неординарных театров столицы.

Черный квадрат

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У театра много спектаклей с сексуальным подтекстом

Хотя совершенно новым "Черный квадрат" не назовешь, ведь основан он в далеком 1991 году, однако в современности им не занимать! Это пока единственный в Украине театр импровизации. Здесь все спектакли построены по принципу живой актерской игры, постоянной импровизации.

Что это дает зрителям? Непосредственное участие в спектакле. Актеры и гости театра полностью вовлечены в действо. Спектакль рождается на их глазах. Ни зрители, ни даже актеры не знают, чем все завершится.

При театре действует студия актерского мастерства. Поэтому, если имеете мечту попробовать себя в роли актера – смело вперед! Правда, сначала надо пройти отбор, главным критерием которого является раскованность. Также действует студия для детей.

У многих спектаклей театра провокационные уже сами названия: "А в конце стриптиз", "Офис. Зажги в себе желание", "Пикник сексуально озабоченных" и т. д.

PostPlay театр

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Острые социальные темы обожают в PostPlay театр

Этот театр – самый настоящий театральный андеграунд. Для своих спектаклей они выбрали старое помещение бывшей фабрики на Подоле. Кстати, на свою территорию PostPlay часто пускает выступать другие молодые театры, фабрика служит площадкой для разнообразных перформансов.

Сами актеры и режиссеры театра называют свое детище критическим театром. Потому что затрагивают максимально острые, неудобные для общества темы.

Тематика спектаклей – от политических до гендерно-чувствительных.

Театр переселенца

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Театр, в котором рассказывают настоящие истории

"Водка. Е*ля. Телевизор" – так называется один из спектаклей театра. Если вы хотите прийти в театр, чтобы отдохнуть – вам не сюда. Здесь вы услышите настоящие истории настоящих людей. Шквал эмоций, переживаний и мыслей после просмотра гарантированы.

В этом театре почти нет яркой картинки и экшена, вам предложат что-то на грани театральной игры и исповеди.

Театр переселенца является документальным театром, часто выезжает на гастроли за границу и точно стоит вашего внимания.

Львов

Domus

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Здесь не боятся экспериментов

Этот молодой театр создал львовянин и переселенка из Крыма. Собственно, своими историями актеры поднимают острые социальные темы. Ездят с гастролями на восток Украины. В частности, уже выступали для жителей Северодонецка и Новоайдара. А в ближайшем будущем их ждут в Краматорске и Славянске.

Интересно, что театр Domus функционирует в одном из спальных районов города. А это нетипично для Львова, где практически вся культурная жизнь сосредоточена в центре города.

Харьков

Прекрасные цветы

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В этом театре играет Сергей Бабкин

Этот театр является профессиональным, но независимым. Основанный чуть меньше чем 10 лет назад (в 2011 году), работает в своем собственном жанре. Жанр основали создатели театра и называется он Фанк-Футуризм.

Команда театра пытается совместить новинки театрального искусства со старыми традициями. Искренне болеют за вывод театральной жизни страны на высокий уровень.

Всего театр показывает только несколько спектаклей, однако с ними они выступали на различных фестивалях и имели успех. При чем как в Украине, так и за пределами родной страны. В репертуаре есть спектакли-перформансы и спектакли с такими провокационными названиями, как "SEX 2005". В спектакле DRACULA в главной роли зрителей ждет Сергей Бабкин.