Создатель "Рокетмена" Декстер Флетчер экранизирует легендарный роман "Дракула"
Известная американская кинокомпания Universal Pictures и 53-летний английский режиссер и актер Декстер Флетчер возьмутся за экранизацию "Дракулы".
О том, что уже скоро мировой кинематограф представит фанатам Дракулы очередную экранизацию сообщает издание Film Stories.
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В источнике говорится, что за создание картины возьмутся знаменитые создатели кино. Так, режиссером фильма выступит Декстер Флетчер, известный такими работами, как "Богемная рапсодия", "Рокетмен" и другими, а также Райан Ридли, который напишет сценарий. Идею экранизировать "Дракулу" разработал создатель "Ходячих мертвецов" и писатель Роберт Киркман.
По сюжету главный герой фильма Ренфилд, хозяином которого был Дракула, сидит в тюрьме. Он понимает, что стал заложником своих ошибок и хочет переосмыслить свою жизнь.
Интересный факт: общее количество фильмов, сериалов и мультфильмов, в которых присутствует персонаж Дракула, достигает 70 картин!
Что известно о "Дракуле"? "Дракула" – роман ирландского писателя Брэма Стокера, который впервые увидел свет в 1897 году. Граф Дракула – вампир, главный персонаж и антагонист произведения, которое относят к жанру "готический роман". Первая экранизация «Дракулы» состоялась в 1921 году в Венгрии.
Дракула в одной из экранизаций / PBS