Создатель сериала "Чернобыль" переснимет "Пиратов Карибского моря" вместе со студией Disney

11 Читати новину українською
Крейг Мезин переснимет " Пираты Карибского моря"
Крейг Мезин переснимет " Пираты Карибского моря" / Коллаж: LifeStyle 24

После успешного показа минисериала "Чернобыль" о режиссере Крейге Мезине узнали в каждом уголке мира. Так, 48-летний американский кинотворец получил предложение о сотрудничестве от самой популярной студии-Disney.

Про сериал "Чернобыль" не слышали, пожалуй, только младенцы, ведь несколькоэпизодная лента с оглушительным успехом ворвалась на экраны зрителей весной 2019 года. Не обошлось без нескольких скандалов по сюжету, однако это не помешало "Чернобылю" быть номинированным на девятнадцать премий Эмми, в трех из которых он стал лауреатом.

Читайте также: Олег Сенцов посмотрел сериал "Чернобыль" от HBO: впечатления режиссера

Теперь, как сообщает издание Variety, Крейг Мезин напишет сценарий для перезапуска фильма "Пираты Карибского моря". Помогать ему будет неизменный соавтор предыдущих эпизодов Тед Эллиотт, а съемками картины займется студия Walt Disney.

Такое решение было принято после громкого провала в прокате пятой части под названием "Пираты Карибского моря: Месть Салазара". С бюджетом 230 миллионов долларов весь кассовый сбор составил всего 794 миллиона долларов.

Смотреть трейлер к фильму "Пираты Карибского моря 5": видео

 

blog_ava
Украина не готова к компромиссам с совестью и территориальной целостностью, – Разумков
сегодня
715
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Голливуд Чорнобыль сериал Кино
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 25 – 27 октября
сегодня 10:24 Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 25 – 27 октября
182
Что надеть на прогулку с друзьями: 10 интересных идей
сегодня 09:30 Что надеть на прогулку с друзьями: 10 интересных идей
330
Уверенность в себе – панацея? Взгляд руководительницы издательства Vivat Юлии Орловой
25 октября 19:56 Уверенность в себе – панацея? Взгляд руководительницы издательства Vivat Юлии Орловой
46
Маникюр на осень 2019: лучшие идеи в фото
25 октября 17:02 Маникюр на осень 2019: лучшие идеи в фото
Квітослава Туз 11385
Кэти Перри 35: лучшие хиты зажигательной певицы
25 октября 09:34 Кэти Перри 35: лучшие хиты зажигательной певицы
Анастасія Манюхіна 412
Новости
Больше новостей
Залиште відгук