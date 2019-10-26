Создатель сериала "Чернобыль" переснимет "Пиратов Карибского моря" вместе со студией Disney

После успешного показа минисериала "Чернобыль" о режиссере Крейге Мезине узнали в каждом уголке мира. Так, 48-летний американский кинотворец получил предложение о сотрудничестве от самой популярной студии-Disney.

Про сериал "Чернобыль" не слышали, пожалуй, только младенцы, ведь несколькоэпизодная лента с оглушительным успехом ворвалась на экраны зрителей весной 2019 года. Не обошлось без нескольких скандалов по сюжету, однако это не помешало "Чернобылю" быть номинированным на девятнадцать премий Эмми, в трех из которых он стал лауреатом.

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Теперь, как сообщает издание Variety, Крейг Мезин напишет сценарий для перезапуска фильма "Пираты Карибского моря". Помогать ему будет неизменный соавтор предыдущих эпизодов Тед Эллиотт, а съемками картины займется студия Walt Disney.

Такое решение было принято после громкого провала в прокате пятой части под названием "Пираты Карибского моря: Месть Салазара". С бюджетом 230 миллионов долларов весь кассовый сбор составил всего 794 миллиона долларов.

Смотреть трейлер к фильму "Пираты Карибского моря 5": видео