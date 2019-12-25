Создатель "Ведьмака" резко ответила на критику сериала

Американский режиссер и сценарист Лорен Шмидт Хиссрих, которая работала над созданием сериала "Ведьмак", не смогла промолчать в ответ на волну критики зрителей.

На своей странице в твиттере шоураннер проекта написала сообщение, в котором кратко и лаконично ответила зрителям, громко раскритиковавшим ее "детище".

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Лорен Шмидт Хиссрих заявила, что будет принимать во внимание мнение только тех, кто пересмотрел весь сезон за один вечер и уже начал пересматривать серии с самого начала.

Меня не интересует мнение "профессиональных" критиков, которые посмотрели один эпизод и решили пропустить другие,

– написала режиссер.

Many people have sweetly written me, upset about the #Witcher reviews. Know this:



Who do I care about? "Professional" critics who watched one episode and skipped ahead? Or REAL fans who watched all eight in one day, and are starting their rewatch?



I am fucking THRILLED.️ — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) December 22, 2019

Вполне вероятно, что больше всего шоураннера сериала разозлила рецензия на фильм в издании Entertainment Weekly. Там критик Даррен Франич написал статью о сериале, где назвал "Ведьмака" "откровенно ужасным сериалом от Netflix". Автор также отметил, что пропустил несколько эпизодов в первом сезоне, потому что "жизнь слишком коротка для длительных драм от Netflix".

Ответ на это Лорен Шмидт Хиссрих дала также в интервью для портала Cinemablend. Она заявила, что главное преимущество в создании сериалов для Netflix как раз в возможности выпустить все серии сезона сразу. "Я уверена, что у нас появятся зрители, которые не будут спать всю ночь ради того, чтобы посмотреть все восемь эпизодов", – добавила шоураннер "Ведьмака".

Что известно о сериале "Ведьмак"?

Сериал "Ведьмак" снят по мотивам серии книг польского писателя Анджея Сапковского. Первой экранизацией стала видеоигра The Witcher, где события происходят в средневековом фэнтезийном мире. Также в игре рассказывается об одном из ведьмаков того времени – Геральта, который, собственно, стал главным героем будущего сериала.



Весь сюжет многоэпизодной ленты будет разворачиваться вокруг его истории. Режиссером сериала "Ведьмак" стал Томек Багински, шоураннером проекта – Лорен Шмидт, а исполнительными продюсерами – Шон Дэниэл, Джейсон Браун и Ярек Савко.



Над постановками боев работал знаменитый словацкий каскадер Владимир Фурдик, ранее выполнявший сложные трюки в сериале "Игра престолов".



Постер к сериалу "Ведьмак"​ / IMDb