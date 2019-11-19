Создатели фильма "Дюна" легендарного Дени Вильнева объявили официальный актерский состав: список

Популярный режиссер и сценарист Дени Вильнев взялся за экранизацию известного романа культового писателя Фрэнка Герберта. 52-летний создатель фильмов пообещал выпустить фильм "Дюна", снятый по мотивам одноименного произведения, уже в 2020 году. Поскольку точная дата уже известна, съемочная команда также объявила официальный актерский состав.

Вполне вероятно, что фильм "Дюна" войдет в список самых ожидаемых картин 2020 года, ведь после того, как создатели будущей фантастической картины рассекретили официальный актерский состав, об этом сразу же написали едва ли не все самые популярные иностранные СМИ.

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В частности, на сайте The Hollywood Reporter сообщается, что сперва шоураннером проекта должен был выступить Джон Спэйтс, работавший над фильмами "Доктор Стрэндж", "Пробуждение" и другими. Однако позже стало известно, что создателем картины 2020 года станет Дени Вильнев. Экранизация романа "Дюна" Фрэнка Герберта станет его третьей фантастической лентой после фильмов "Бегущий по лезвию" и "Прибытие".

Как отмечается в источнике, съемки картины "Дюна" должны начаться уже в ближайшее время, ведь съемочная команда назвала дату релиза и она уже не за горами – 18 декабря 2020 года. А, поскольку актерский состав уже официально утвержден, то павильонные съемки вскоре будут проходить в Будапеште, а натурные вероятнее всего, в Иордании. Главную роль в фильме "Дюна" в 2020 году получил Тимоти Шаламе, который также известен своим участием в фильме "Король" 2019 года.

Полный актерский состав фильма "Дюна" 2020 года



Фото / Facebook @Geek Journal