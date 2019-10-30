Создатели "Игры престолов" отказались от приквела сериала в пользу другого: неожиданные детали

Американский телеканал HBO принял неожиданное решение - телепроект под названием "Долгая ночь", в котором действия должны были происходить за тысячу лет до событий в "Игре престолов", закрыт. Теперь все внимание будет направлено на другой, ранее анонсированный приквел "Дом Таргариенов".

В издании Variety сообщили, что о закрытии проекта "Долгая ночь" шоуранер сериала Джейн Голдман известила своей съемочной команде и актерам через емейл-письма. Впоследствии канал HBO официально отреагировал на слухи в СМИ и подтвердил, что сериал будет закрыт, поэтому работа над другим приквелом о Таргариенах будет более усиленной. Об этом говорится в Hollywood Reporter.

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Безымянный приквел "Игры престолов" от Джейн Голдман не будет продвигаться HBO,

– говорится в сообщении.

Известно, что пилотная серия сериала "Долгая ночь" была снята этим летом в Северной Ирландии – в месте, где проходила значительная часть съемок культового сериала "Игра престолов". Тогда в изданиях отмечалось, что представители HBO решили снять лишь один эпизод, от рейтинга которого могла бы зависеть, создадут ли они целый сезон. Поговаривают, что у руководства HBO все же возникли претензии к серии. В проекте должны были принять участие такие киноактеры, как Наоми Уоттс и Джош Вайтхайус, а события должны развиваться за тысячи лет до основного сюжета "Игры престолов", которые бы раскрыли тайну появления в их мире Белых ходоков.

Что касается нового приквела "Дом Таргариенов", о котором было сообщено через несколько месяцев после анонса "Долгой ночи", то события в сериале будут происходить за 300 лет до событий в "Игре престолов". Над проектом будут работать автор книги "Песнь льда и пламени" Джордж Мартином и сценарист Райан Кондал. Они планируют разработать сценарий для 10 эпизодов. Режиссером пилотной серии станет Мигель Сапочник, получивший премию Эмми за серию "Битва бастардов" в 9 серии 6 сезона "Игры престолов".