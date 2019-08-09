Создатели "Игры престолов" покинули канал НВО и пошли работать к конкурентам

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Дэвид Бениофф и Дэн Вайс ушли с HBO
Дэвид Бениофф и Дэн Вайс ушли с HBO / www.hollywoodreporter.com

Знаменитые кино продюсеры Дэвид Бениофф и Дэн Вайс, которые стали создателями одной из лучших кинолент за всю историю – "Игры престолов" – покинули американский канал НВО и подписали контракт со стриминговым сервисом Netflix.

Согласно данным издания The Hollywood Reporter, кроме платформы Netflix, шоуранеры вели переговоры с такими киногигантами, как Disney и Amazon. Похоже, сделка в 200 миллионов долларов и многолетний контракт лучше всего подошли мужчинам, поэтому теперь они полностью работают на популярную платформу.

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Известно, что для Netflix Дэвид и Дэн теперь будут создавать сериалы и фильмы, которые могут отметиться не меньшим успехом, чем 8-сезонная "Игра престолов".

Покидая НВО, кинодеятели в совместном заявлении поблагодарили канал за десятилетие, которое они работали вместе, но отметили, что "Netflix делает нечто беспрецедентное и потрясающее", поэтому для них является честью работать с онлайн-сервисом. Об этом сообщили в The New York Times со ссылкой на заявление сценаристов.

Что такое "Игра престолов"?Это фэнтезийный сериал, снятый телеканалом HBO, в основу которого положена серия книг "Песнь льда и пламени". Несмотря на то, что автор цикла, Джордж Мартин, написал первый роман в 1996 году, сериал вышел на экраны лишь через 15 лет – в 2011 году.

Премьера финального 8 сезона сериала "Игра престолов" состоялась на телеканале HBO 14 апреля 2019 года. Он вместил в себя всего 6 серий продолжительностью около 7 часов. Несмотря на немалую популярность саги после финальных эпизодов, сторонники обратились с требованием переснять концовку, на что создатели сериала дали отказ.

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Теги: LifeStyle Кино Игра престолов
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