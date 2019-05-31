Создатели обновленного "Короля Льва" опубликовали роскошные постеры мультфильма

Одна из самых ожидаемых кинопремьер 2019 года каждый раз удивляет релизами своих трейлеров и фотографий. На этот раз производители показали живописные постеры с главными героями мультфильма Disney "Король Лев" 2019.

На новых постерах изображены главные герои римейка мультфильма "Король Лев". Среди них – Симба (озвучит Дональд Гловер), молодой Симба (Дж. Д. Маккрери), львица Нала (Бейонсе), молодая Нала (Шахади Райт Джозеф), Муфаса (Джеймс Эрл Джонс), Сараби (Элфри Вудард), Шрам (Чиветел Эджиофор), Заза (Джон Оливер), Рафики (Джон Кани), Тимон (Билли Айкнер) и Пумба (Сет Роген). Об этом сообщили на Entertainment Weekly.

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Молодой Симба (Дж. Д. Маккрери) / Disney



Симба (озвучит Дональд Гловер) / Disney



Молодая Нала (Шахади Райт Джозеф) / Disney



Львица Нала (Бейонсе) / Disney



Муфаса (Джеймс Эрл Джонс) / Disney



Сараби (Элфри Вудард) / Disney



Шрам (Чиветел Эджиофор) / Disney



Зазу (Джон Оливер) / Disney



Рафики (Джон Кани) / Disney



Тимон (Билли Айкнер) / Disney



Пумба (Сэт Роген) / Disney

Режиссером нового фильма "Король Лев" стал Джон Фавро, который ранее переснял "Книгу джунглей". Над главными саундтреками фильма также работали Элтон Джон, Тим Райс и Бейонсе.

Сюжет фильма. В фильме покажут всем знакомую историю о львенке Симбе, который познает горе утраты и проходит сложные испытания для того, чтобы в конце побороться за престол и стать настоящим Королем. Чтобы зритель лучше погрузился в мир африканской саванны, создатели кинокартины будут комбинировать CGI-графику с "живыми" кадрами.

Премьера ремейка выйдет в украинском прокате 18 июля 2019 года, а в мировом – 19 июля.