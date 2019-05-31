Создатели обновленного "Короля Льва" опубликовали роскошные постеры мультфильма

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Официальные постеры "Короля Льва" 2019
Официальные постеры "Короля Льва" 2019 / Disney

Одна из самых ожидаемых кинопремьер 2019 года каждый раз удивляет релизами своих трейлеров и фотографий. На этот раз производители показали живописные постеры с главными героями мультфильма Disney "Король Лев" 2019.

На новых постерах изображены главные герои римейка мультфильма "Король Лев". Среди них – Симба (озвучит Дональд Гловер), молодой Симба (Дж. Д. Маккрери), львица Нала (Бейонсе), молодая Нала (Шахади Райт Джозеф), Муфаса (Джеймс Эрл Джонс), Сараби (Элфри Вудард), Шрам (Чиветел Эджиофор), Заза (Джон Оливер), Рафики (Джон Кани), Тимон (Билли Айкнер) и Пумба (Сет Роген). Об этом сообщили на Entertainment Weekly.

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Король Лев 2019 офіційні постери
Молодой Симба (Дж. Д. Маккрери) / Disney

Король Лев 2019 офіційні постери
Симба (озвучит Дональд Гловер) / Disney

Король Лев 2019 офіційні постери
Молодая Нала (Шахади Райт Джозеф) / Disney

Король Лев 2019 офіційні постери
Львица Нала (Бейонсе) / Disney

Король Лев 2019 офіційні постери
Муфаса (Джеймс Эрл Джонс) / Disney

Король Лев 2019 офіційні постери
Сараби (Элфри Вудард) / Disney

Король Лев 2019 офіційні постери
Шрам (Чиветел Эджиофор) / Disney

Король Лев 2019 офіційні постери
Зазу (Джон Оливер) / Disney

Король Лев 2019 офіційні постери
Рафики (Джон Кани) / Disney

Король Лев 2019 офіційні постери
Тимон (Билли Айкнер) / Disney

Король Лев 2019 офіційні постери
Пумба (Сэт Роген) / Disney

Режиссером нового фильма "Король Лев" стал Джон Фавро, который ранее переснял "Книгу джунглей". Над главными саундтреками фильма также работали Элтон Джон, Тим Райс и Бейонсе.

Сюжет фильма. В фильме покажут всем знакомую историю о львенке Симбе, который познает горе утраты и проходит сложные испытания для того, чтобы в конце побороться за престол и стать настоящим Королем. Чтобы зритель лучше погрузился в мир африканской саванны, создатели кинокартины будут комбинировать CGI-графику с "живыми" кадрами.

Премьера ремейка выйдет в украинском прокате 18 июля 2019 года, а в мировом – 19 июля.

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Теги: Голливуд LifeStyle Новости LifeStyle Кино
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