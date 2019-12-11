Создатели римейка "Один дома" назвали имена актеров, которые сыграют в перезагрузке

Два эпизода фильма "Один дома" 1990-х годов так и остались любимыми рождественскими фильмами миллионов, несмотря на то, что получили три части продолжения. Однако компания Disney совместно с киностудией 20th Century Fox решили снять не менее интересную перезагрузку фильма, который ассоциируется с новогодними праздниками и Рождеством.

О том, что фильм "Один дома" получит новую версию стало известно в августе 2019 года. В жаркий летний день иностранные издания взорвались новостями о том, любимый новогодний фильм получит так называемое продолжение в виде перезагрузки.

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Однако о съемках, дате выхода или деталях сюжета создатели кинокартины не объявляли до недавнего времени. А накануне издание Variety наконец рассекретили главный актерский состав. В источнике говорится, что в фильме сыграют Элли Кемпер, Арчи Йейтс и комик Роб Дилэйни.

Создатели фильма утверждают, что Арчи Йейтс не получит роль Кевина, которого играл Маколей Калкин. Он примеряет образ другого мальчика, потому что римейк "Один дома" – это самостоятельная история.

Также известно, что съемки комедии начнутся уже в феврале 2020 года, а режиссером будущей ленты стал Дэн Мазер.



Актеры, которые сыграют в перезагрузке "Один дома" / Variety