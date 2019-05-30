Создатели сериала "Чернобыль" ответили на обвинения в плагиате : подробности
Один из создателей популярного сериала "Чернобыль" ответил на обвинения от украинского драматурга в плагиате. Сценарист Крейг Мезин уверяет, что никогда не слышал о творчестве Павла Арье и вдохновился картиной из другого произведения.
На днях на большой экран вышла 4 серия сериала "Чернобыль". Сразу после премьеры внимательные зрители заметили удивительные совпадения в сценарии с сюжетом пьесы украинско-немецкого драматурга Павла Арье. Журналист издания The Village на своей странице в Twitter обратился к создателям сериала с конкретными вопросами относительно плагиата.
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Вскоре после этого он получил ответ от Крейга Мезина, который работал над сценарием сериала. По словам американского сценариста и режиссера, ему ничего не известно о творчестве Павла Арье.
Нет, я никогда не читал произведений и не видел постановок Павла Арье, не слышал я и о "Бабе Присе". На эту сцену меня вдохновил момент, описанный в "Голосах Чернобыля" (говорится о книге белорусского автора Светланы Алексиевич "Чернобыльская молитва: хроника будущего" – LifeStyle 24), в котором женщина продолжает доить корову, а солдат – выливать молоко. Впрочем, ее речь – исключительно моя,
– ответил журналисту Кейг Мезин.
В каком плагиате обвиняют представителей канала HBO и создателей сериала "Чернобыль"?
После выхода 4 серии сериала "Чернобыль" украинские зрители заметили подозрительное сходство некоторых моментов с популярным произведением украинско-немецкого драматурга Павла Арье. Писатель написал произведение "В начале и в конце времен", в котором описываются события Чернобыля. Четвертая серия начинается со сцены, в которой солдат заставляет женщину покинуть зону отчуждения. Этот эпизод напоминает сцену из написанного им произведения.