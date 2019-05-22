Создатели сериала "Черное зеркало" опубликовали сразу три трейлера новых серий: видео
Один из самых популярных стримингових сервисов современности вскоре представит новый сезон сериала "Черное зеркало". В сети появилось сразу три новых трейлера к будущим эпизодам.
Около недели назад в сети появился первый трейлер к сериалу "Черное зеркало", в котором были показаны общие события, которые будут происходить в пятом сезоне. Но дата премьеры становится все ближе, поэтому создатели проекта представили сразу три трейлера к новым эпизодам, которые опубликовали на YouTube-канале.
Читайте также: "Черное зеркало" пятый сезон: в сети появился трейлер культового сериала
Каждый видеоролик описывает отдельную серию пятого сезона. Стоит отметить, что в новом сезоне будет всего три серии, которые поклонники смогут увидеть уже 5 июня на стриминговом сервисе Netflix. По словам создателей, 5 сезон "Черного зеркала" можно назвать "спешл эпизодом".
Смотреть трейлер к новой серии 5 сезона: видео
Смотреть трейлер к новой серии 5 сезона: видео
Смотреть трейлер к новой серии 5 сезона: видео
Выбор редакции
-
После борьбы с онкозаболеванием Янина Соколова запускает медиа-проект: трогательные фотосегодня , 16:03
-
Наоми Кэмпбелл – 49: как "черная пантера" стала известной и почему до сих пор не познала счастьясегодня , 14:03
-
К участнице Spice Girls Мел Би вернулось зрение: подробности госпитализациисегодня , 11:43