Создатели сериала "Черное зеркало" опубликовали сразу три трейлера новых серий: видео

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Кадр из четвертого сезона "Черного зеркала"
Кадр из четвертого сезона "Черного зеркала" / IMDb

Один из самых популярных стримингових сервисов современности вскоре представит новый сезон сериала "Черное зеркало". В сети появилось сразу три новых трейлера к будущим эпизодам.

Около недели назад в сети появился первый трейлер к сериалу "Черное зеркало", в котором были показаны общие события, которые будут происходить в пятом сезоне. Но дата премьеры становится все ближе, поэтому создатели проекта представили сразу три трейлера к новым эпизодам, которые опубликовали на YouTube-канале.

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Каждый видеоролик описывает отдельную серию пятого сезона. Стоит отметить, что в новом сезоне будет всего три серии, которые поклонники смогут увидеть уже 5 июня на стриминговом сервисе Netflix. По словам создателей, 5 сезон "Черного зеркала" можно назвать "спешл эпизодом".

Смотреть трейлер к новой серии 5 сезона: видео

Смотреть трейлер к новой серии 5 сезона: видео

Смотреть трейлер к новой серии 5 сезона: видео

 

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Теги: Голливуд LifeStyle Кино Новости LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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