Создатели сериала "Игра престолов" снимут фильм про культового писателя Говарда Лавкрафта

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Дэвид Бениофф и Дэн Вайс / www.forbes.com

Знаменитые кинодеятели Дэвид Бениофф и Дэн Вайс возьмутся за экранизацию фильма, сюжет которого расскажет о знаменитом американском писателе и журналисте Говарде Лавфкрафте.

Летом 2019 года известные продюсеры Дэвид Бениофф и Дэн Вайс, которые работали над сериалом "Игра престолов", сообщили, что покидают проект. После этого стало известно, что создатели заключили соглашение со стриминговым сервисом Netflix. Однако это не помешало культовым кинотворцам заключить еще один перспективный год.

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На сайте издания Deadline сообщают, что Дэвид Бениофф и Дэн Вайс возьмутся за экранизацию биографии культового писателя и поэта, который писал в жанре "мистика" Говарда Лавкрафта.

На его счету такие известные работы: "Зов Ктулху", "В горах безумия", "Морок над Инсмутом" и другие произведения в жанре "ужасы". Как отмечается в источнике, события фильма будут разворачиваться в 1920 году и в сюжет заложены все важнейшие хроники из жизни Лавкрафта. Также в сети распространяются слухи, согласно которым создатели биографической ленты хотят добавить каплю мистики в фильм, показав описанные Говардом чудовища в произведениях в его жизни.

Говард Лавкрафт
Говард Лавкрафт / Вікіпедія 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино Игра престолов
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