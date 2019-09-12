Создатели сериала "Утреннее шоу" с Энистон и Уизерспун раскрыли дату выхода первой серии: детали

Вскоре на стриминговом сервисе Apple TV Plus выйдет сериал "Утреннее шоу", в котором главные роли сыграют известные голливудские актрисы Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. Авторы проекта долго держали дату премьеры в секрете, а на днях решили осчастливить своих поклонников.

По случаю премьеры сериала звезды Голливуда Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон снялись для обложки американского глянца, где также рассказали о съемочном процессе. В тот самый период, когда актрисы радовали поклонников потрясающими снимками, создатели ленты рассекретили дату выхода первого эпизода.

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Подробная информация о премьере сериала появилась на официальной странице Apple TV в Twitter. Представители ленты опубликовали постер с актерами, на котором добавили дату "Nov 1". Это означает, что подписчики сервиса Apple смогут уже менее чем через два месяца увидеть первый эпизод "Утреннего шоу".

Стоит напомнить, что сюжет сериала основан на книге журналиста CNN Брайана Стелтера Тор of the Morning. А актрисы Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон не только исполнят главные роли, но и выступят продюсерами.