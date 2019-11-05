Спас в Голодомор тысячи людей: сеть взрывает тизер к фильму "Яков" об известном украинце

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Кадр со съемок фильма "Яков"
Кадр со съемок фильма "Яков"

Голодомор – больная тема даже для тех, кто, к счастью, его не застал. Однако, чтобы качественно передать историю 1932-1933 годов, украинские создатели кино снимают такие фильмы, как "Яков". Так, первый тизер к украинской исторической драме уже допуступен к просмотру.

Первый 4-минутный тизер к фильму "Яков" был представлен на одном из украинских телеканалов в субботу, 2 ноября. Однако в Сети ролик появился лишь сегодня, 5 ноября. Потрясающее короткое видео опубликовала режиссер и сценарист фильма Виктория Трофименко на своем ютуб-канале.

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По сюжету фильма, в основу которого положена реальные история, события разворачиваются во время Голодомора в 1932-1933 годах. Житель села Великий Хутор Яков Дробот решает создать колхоз, в чем многие односельчане его не поддерживают. Однако, несмотря на это, ему удается стать первым председателем колхоза "Незаможник" и благодаря этому спасти около 3 тысяч человек, среди которых беспризорные дети и жители Большого Хутора.

Смотреть тизер к фильму "Яков": видео

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: Кино Новости Украины LifeStyle Голодомор
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