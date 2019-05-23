Спасибо, что мы оберегаем нашу любовь, – Настя Каменских прокомментировала роман с Потапом

Настя Каменских и Потап официально сообщили об отношениях и даже рассекретили дату их свадьбы. Сегодня, 23 мая, знаменитые звезды официально станут супругами. Певица, которая предпочитала молчать о своей личной жизни, опубликовала первое трогательное сообщение, в котором призналась Потапу в чувствах и поблагодарила за его любовь.

Новость о женитьбе Потапа и Насти Каменских всколыхнула сеть сегодня утром. Несмотря на то, что поклонники заподозривали звезд в тайном романе, официального подтверждения у фанатов пары не было. Однако сегодня, 23 мая, звезды рассекретили свой роман и сообщили о своей свадьбе. По этому случаю Настя Каменских, которая не любит афишировать свои отношения, опубликовала трогательный пост, посвященный Потапу, на своей странице в Instagram.

Читайте также: Официально: Потап и Настя Каменских женятся

Певица обнародовала кадр, который впервые появился в клипе Потапа "Константа", а под ним написала длинный текст, в котором обратилась к поклонникам, и к своему любимому. На фото Настя Каменских предстала в белом платье, а Алексей Потапенко – в черном смокинге.

Особые чувства рождают особые произведения. Именно такими являются песни "Обещаю" и новый хит Потапа "Константа" Вслушайтесь в строки нового трека Потапа, и вы все поймете. Вслушайтесь в слова моей "Обещаю", и вы все почувствуете,

– такими словами начинается сообщение Насти Каменских.

Также певица добавила, что их песни дополняют друг друга и сливаются в одно целое. После этого она обратилась к своему возлюбленному с трогательными словами, которые впервые написала публично на странице в социальной сети.

Спасибо, Потап, что оберегал нас от лишних глаз, слов, сообщений. Спасибо, что поддерживаешь мой выбор, что счастье любит тишину. Спасибо, что мы с тобой оберегаем нашу любовь. Пусть ненадолго, мы смогли оставить сокровенные эмоции и чувства только для нас двоих! Теперь пришло время поделиться с поклонниками частичкой наших чувств! Сегодня именно тот самый особенный и счастливый день для каждой влюбленной пары. Мы рады поделиться с вами своим счастьем и благодарны за то, что вы разделите его с нами,

– трогательно призналась в чувствах к Потапу Настя Каменских.