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Будет страшно: франшиза о кукле-убийце Чаки получит продолжение в виде сериала

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Кукла Чаки / IMDb

Иностранный кинематограф пообещал снять очередную экранизацию на историю одной из самых известных кукол для взрослых – Чаки. Новый проект находится на стадии разработки и известно, что он увидит свет в виде сериала.

О том, что кабельный канал Syfy уже работает над созданием сериала о знаменитой кукле-убийце сообщает издание The Hollywood Repoter. В источнике также отмечается, что шоураннером проекта стал создатель оригинальной серии Дон Манчини.

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Создатели ленты даже рассекретили некоторые детали сюжета. Известно, что действие будет разворачиваться в провинциальном городке, где, на первый взгляд, обычную и несколько винтажную куклу Чаки выставили на продажу. Однако после ее появления в городе возросло количество убийств. Также в населенном пункте появятся враги и союзники Чаки, благодаря которым жители наконец узнают о ее истинном происхождении.

Несмотря на то, что фанаты будущего хоррора смогли ознакомиться с сюжетом, дату выхода и актерский состав пока не разглашают. Стоит добавить, что сериал станет первым проектом о кукле-убийце, который будет создан для телевидения.

Добавим, что на январь 2020 года франшиза с участием Чаки насчитывает семь фильмов, первый из которых вышел в 1988 году, а последний – в 2019 году.

Хронология фильмов о кукле Чаки:

"Детские игры" (1988)
"Детские игры 2" (1990)
"Детские игры 3" (1991)
"Невеста Чаки" (1998)
"Потомство Чаки" (2004)
"Проклятие Чаки" (2013)
"Культ Чаки" (2017)
"Детская игра" (ремейк) (2019)

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Теги: Голливуд LifeStyle Кино
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