Спектакль по произведению Леся Подервянского покажут в Киеве: где и когда состоится событие

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Лесь Подервянский
Лесь Подервянский / Пресс-служба

Поклонники творчества известного украинского художника и автора сатирических пьес Леся Подервянского смогут стать свидетелями премьеры эпического спектакля "Репка, или х*ли тут не ясно". Главную роль в постановке исполнит украинский актер театра и кино Алексей Вертинский.

Юмористическое событие на основе творчества Леся Подервянского состоится 3 мая в Caribbean Club Concert Hall в столице Украины в 19:00. Посетители мероприятия смогут услышать и оценить всем известное грубое, нецензурное с нотками черного юмора творчество художника.

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Спектакль по произведению Леся "Репка, или х*ли тут не ясно" показывают в Киеве не более двух раз в год. Однако каждый раз мероприятие собирает аншлаги. Стоит добавить, что перед спектаклем для зрителей споет загадочный исполнитель по имени Gray, песни которого, как обещают, настроят на настоящий позитив. Билеты можно приобрести здесь.


Спектакль "Репка, или х*ли тут не ясно" по мотивам произведения Леся Подервянского

Ну, а билеты можно купить здесь. Советуем поспешить, поскольку мест совсем немного, а заинтересованность у зрителей – огромная.

Кто такой Лесь Подервянский?Известный украинский художник и автор сатирических пьес, которые он начал писать в форме писем еще во время службы в армии в конце 1970-х гг. В своих произведениях он колоритно описывает проблемы современного общества: советские реалии, жизнь богемы, межнациональные конфликты абсурдность жизни и другое. Кроме этого он рисует картины, которые хранятся в Национальном художественном музее и многих частных коллекциях Украины, России, Германии, США и Швеции.

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Теги: LifeStyle Новости культуры Литература
Источник: LifeStyle 24
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