Украинский писатель Сергей Жадан и журналист Руслан Горовой выпустили песню "Спи, мое дитя". Композицию посвятили 15-летнему общественному активисту Дане Дидыку, жизнь которого трагически оборвалась в результате теракта в Харькове пять лет назад.

Сергей Жадан присоединился к проекту украинского журналиста Руслана Горового "Так работает память". Писатель написал стихотворение "Спи, мое дитя", строки которого положили на музыку. Песня появилась на ютуб-канале Руслана Горового, а премьера состоялась в эфире радио "Тризуб ФМ".

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"Это еще один кирпичик в стену памяти 15-летнего героя Дани Дидыка, которого убили наемники русского мира", – представил трек "Спи, мое дитя" журналист. Сергей Жадан же признался, что для него честь присоединиться к проекту.

Как по мне, получилось трогательно и правдиво,

– лаконично прокомментировал песню писатель.

Сергей Жадан, Руслан Горовой – Спи, мое дитя: слушайте песню онлайн

Сергей Жадан, Руслан Горовой – Спи, мое дитя: текст песни

Спи, моє дитя, мати двері зачиня.

Як прийду додому я – скінчиться війна.

Не дивись у вікно, в світі ллється кров.

Як дістане серце бронь — скінчиться й любов.

Що з ними буде, коли вони всі повернуться?

Стерті, мов зуби тварин, камінні вервиці,

зморшки довкола очей – глибокі, як ріки в березні.

Справжня віра виростає з єресі.

Доки вони тягаються палестиною,

сонце над ними горить золотою пластиною.

Торкайся святої землі обгорілою шкірою.

Війна за нові території завжди пов’язана з вірою.

Сивіють батьки, бачать лиш круки,

Як за кроком крок ідуть в небо вояки.

Все колись мине, як трава зійде.

Тільки шкода, що не я виростив тебе

Виростив тебе. Виростив тебе.

Виростив тебе. Виростив тебе.

Коли вони повернуться, коли роззброються,

коли вони відстояться в чорній хроніці,

поруч із ними залишаться найбільш віддані.

За війною найкраще спостерігати на відстані.

Їм ще згадають усе, що сьогодні не має значення,

на них ще посипляться зречення та звинувачення,

їх ще зроблять винними в усьому, що нині діється,

їм ще влаштує трус небесна митниця.

А доки вони сполохують небо знаменами,

лишаються непереможними та безіменними,

знають, що все недарма, що все по справедливості.

Чим далі війна, тим більше потрібно сміливості.

Что известно о гибели Даниила Дидыка?

Даниил Дидык погиб 22 февраля 2015 года в годовщину победы Революции Достоинства во время шествия в Харькове. Шествие прервал теракт, в результате которого пострадали 11 человек, а еще четверо погибли. Мальчик находился вблизи эпицентра взрыва и получил тяжелую черепно-мозговую травму, которая привела к коме.

Украинские звезды один за другим присоединяются к художественной инициативе "Так работает память" и через песни запечатлевают память о Данииле Дидыке. Так, популярная группа "Антитела" перезаписала свой хит "Птаха", посвятив щемящий ремейк 15-летнему общественному активисту из Харькова. Рэперка Alyona Alyona представила трек "Когда хоронят молодых", который посвятила Дане Дидыку и всем, кто ушел из жизни в юном возрасте.