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Спин-офф к "Игре престолов": создатели сериала признались, когда ждать премьеру

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Стало известно, когда ждать спин-офф "Игры престолов" / IMDb

Весной 2019 года сериал "Игра престолов" официально завершился, показав финальные эпизоды любимой истории. Однако не все фанаты остались довольны концовкой. Поэтому телеканал HBO решил продолжить сагу, создав спин-офф к легендарной ленте. Создатели будущего сериала "Дом Дракона" признались, когда может выйти ожидаемый сериал.

О том, когда фанатам ждать спин-офф к "Игре престолов" рассказал программный директор канала HBO Кейси Блойс для издания Deadline.

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Так, релиз будущего сериала, который получил название "Дом Дракона", запланированный на 2022 год. Однако точную дату пока не называют. Известно, что в сериале будет десять эпизодов, а сценарий уже на стадии разработки. События в фильме будут происходить за 300 лет до истории, что рассказывается в "Игре престолов". Главная сюжетная линия покажет дом Таргариенов, которые покинули полуостров Валирия. В основу сериала лягут книги "Песнь льда и пламени", автором которой является Джордж Мартин.

Директор Кейси Блойс отметил, что спин-офф "Игры престолов" сейчас является главной задачей для HBO и именно этот проект обещает быть очень масштабным.

 
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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Игра престолов Кино
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