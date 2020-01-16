Спин-офф к "Игре престолов": создатели сериала признались, когда ждать премьеру

Весной 2019 года сериал "Игра престолов" официально завершился, показав финальные эпизоды любимой истории. Однако не все фанаты остались довольны концовкой. Поэтому телеканал HBO решил продолжить сагу, создав спин-офф к легендарной ленте. Создатели будущего сериала "Дом Дракона" признались, когда может выйти ожидаемый сериал.

О том, когда фанатам ждать спин-офф к "Игре престолов" рассказал программный директор канала HBO Кейси Блойс для издания Deadline.

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Так, релиз будущего сериала, который получил название "Дом Дракона", запланированный на 2022 год. Однако точную дату пока не называют. Известно, что в сериале будет десять эпизодов, а сценарий уже на стадии разработки. События в фильме будут происходить за 300 лет до истории, что рассказывается в "Игре престолов". Главная сюжетная линия покажет дом Таргариенов, которые покинули полуостров Валирия. В основу сериала лягут книги "Песнь льда и пламени", автором которой является Джордж Мартин.

Директор Кейси Блойс отметил, что спин-офф "Игры престолов" сейчас является главной задачей для HBO и именно этот проект обещает быть очень масштабным.