Спин-офф к сериалу "Ходячие мертвецы" получил название: в сети появился первый тизер

За десять лет выхода на большой экран сериал "Ходячие мертвецы" стал едва ли не самым популярным среди хорроров. Так, во время выхода 10 сезона создатели ленты представили тизер к спин-оффу сериала "Ходячих мертвецов".

Короткий видеоролик к спин-оффу сериала "Ходячие мертвецы" появился на ютуб-канале Prime Video UK. Тизер получил название The Walking Dead: World Beyond, что в переводе на русский означает "Ходячие мертвецы: мир за пределами".

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Что интересно, с выходом тизера будущая премьера не только получила название, но и показала новых персонажей. По сюжету, главными героями спин-оффа станут подростки, выросшие в хорошо защищенном обществе, однако в начале зомби-апокалипсиса. Они захотят покинуть территорию, которая охраняется, чтобы исследовать мир, который захватили ходячие мертвецы.

Известно, что премьера спин-оффа "Ходячих мертвецов" запланирована на весну 2020 года, однако точной даты пока не называются.

Спин-офф "Ходячих мертвецов": тизер смотреть онлайн