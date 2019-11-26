Спин-офф к сериалу "Ходячие мертвецы" получил название: в сети появился первый тизер

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"Ходячие мертвецы": спин-офф / IMDb

За десять лет выхода на большой экран сериал "Ходячие мертвецы" стал едва ли не самым популярным среди хорроров. Так, во время выхода 10 сезона создатели ленты представили тизер к спин-оффу сериала "Ходячих мертвецов".

Короткий видеоролик к спин-оффу сериала "Ходячие мертвецы" появился на ютуб-канале Prime Video UK. Тизер получил название The Walking Dead: World Beyond, что в переводе на русский означает "Ходячие мертвецы: мир за пределами".

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Что интересно, с выходом тизера будущая премьера не только получила название, но и показала новых персонажей. По сюжету, главными героями спин-оффа станут подростки, выросшие в хорошо защищенном обществе, однако в начале зомби-апокалипсиса. Они захотят покинуть территорию, которая охраняется, чтобы исследовать мир, который захватили ходячие мертвецы.

Известно, что премьера спин-оффа "Ходячих мертвецов" запланирована на весну 2020 года, однако точной даты пока не называются.

Спин-офф "Ходячих мертвецов": тизер смотреть онлайн

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино
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