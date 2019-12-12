"Спинка" для кролика: кто стал прототипом Джессики Рэббит из культового фильма-фэнтези

Мало кто знает, что всеми узнаваемый образ Джессики Рэббит по уголовному фэнтези "Кто подставил кролика Роджера" аниматоры рисовали с натуры секс-символа пятидесятых – Викки Дуган, которая в следующем месяце будет праздновать 90!

Американская комедия режиссерства Роберта Земекиса появилась на экранах более 30 лет назад. В день премьеры, которая состоялась в конце июня, зрители не только подивились умению кинокоманды с помощью оптики объединить в фильме реальных и нарисованных персонажей. В их памяти также ожила одна из самых сексуальных моделей века – брюнетка Вики Дуган.

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Анимированная версия страстной женщины, переданная в основном через соблазнительную фигуру и наряд Джессики Рэббит, гармонично вписалась в Мульттаун пятидесятых годов. Ведь вымышленный образ продемонстрировал аудитории изящную экстравагантность, что в ту эпоху набирала стремительные обороты. Это удалось художнику Марку Мардеросьяну, аниматорам Расселу Холлу и Ричарду Уильямсу.

Так, кем была американка, на мультверсии которой женился кролик Роджер, почему во времена модельной карьеры ей дали прозвище "Спинка" и что сегодня об образе раскованной Рэббит думает мода? Рассказываем!

Начало карьеры Викки Дуган

В модельный бизнес уроженка Бруклина из обычной семьи (в которой ее назвали Эдит Тукер) ворвалась в 16-летнем возрасте. В то время девушке удалось выиграть несколько конкурсов красоты. Однако на этом карьеру манекенщицы она решила не заканчивать. Поэтому в начале пятидесятых амбициозная Викки снималась в нескольких рекламных кампаниях и параллельно играла в кино, получив первую (но не главную) роль в приключенческой драме "Из вечности". Однако в модельном занятии перспективной Дуган везло куда больше, чем с кино. Нужно было добавить какой-то изюминки, которая бы отличала девушку, когда та будет появляться перед папарацци. И такая нашлась.



Викки Дуган в классическом купальнике / Startface

Откуда прозвище "Спинка"?

"А что я сделаю, когда у меня такая маленькая грудь?" – отвечала на вопросы журналистов и друзей Викки Дуган, когда выходила в свет с чрезмерно открытой спиной. Однако выбор таких платьев ни был идеей модели. Надевать на светские события откровенный наряд будущему секс-символу пятидесятых предложил голливудский публицист Милтон Вайс. Именно он заказал для красавицы три эксклюзивных платья с кроем, который почти полностью обнажал место над ягодицами.



Обнаженная спина в платьях – фишка Викки Дуган / Telegraf

Вот отсюда и прозвище "Спинка". Видимо, совет писателя, а в будущем рекламного агента Викки, хорошо сыграл на руку девушке. В 1957 году красота и элегантность брюнетки затронули основателя журнала "Playboy" Хью Хефнера. Он сразу пригласил Дуган предстать в соблазнительных образах на страницах знаменитого глянца. А она в свою очередь не отказалась от такого предложения.



Викки Дуган на страницах Playboy 1957 года / Pinterest

Образ Джессики Рэббит и влияние на моду

Согласно сценарию кинокомедии "Кто подставил кролика Роджера", Джессика Рэббит является женой ушастого, которая поет джаз в кабаре-клубе "Чернила и краски", а еще снимается в анимационных фильмах компании "Acme". На экране она появляется высокой пышногрудой рыжеволосой красавицей с "тяжелыми" бедрами и свою сексуальность использует для достижения успеха. Однако за внешней маской героини скрывается умение быть верной, инициативной и мудрой. Прошло три десятилетия после первого показа фэнтези, а горячий образ этой роковой женщины до сих пор не сходит с уст стилистов и модных критиков.

Тех, кто работает в мире моды, привлекает объемная прическа Джессики, ее платье-бюстье, которое сегодня так часто выбирают для открытия и проведения официальных мероприятий. Еще один атрибут – это длинные фиолетовые перчатки, подчеркивающие изгибы рук девушки, а также туфли на шпильке. К слову, анимированным персонажем вдохновлялись именитые дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габана, когда создавали весенне-летнюю коллекцию одежды в 2007 году.



Вымышленный персонаж Джессики Рэббит до сих пор является объектом восторга в мире моды / Фото из соцсетей

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Самые сексуальные фотографии

А сейчас может быть по-настоящему горячо! LifeStyle24 подобрал несколько красноречивых образов Викки Дуган, которые демонстрируют ее красоту и фигуру, в том числе знаменитую спину. Смотрите!

Подборка соблазнительных фото с Викки Дуган – прототипом Джессики Рэббит из фильма "Кто подставил кролика Роджера"



​Викки Дуган / Imagez.co



​Викки Дуган / Pinterest



​Викки Дуган / Esquire



​Викки Дуган / Pinterest



​Викки Дуган / Pinterest



​Викки Дуган / Pinterest



​Викки Дуган / Pinterest



Викки Дуган / Flickr



Такой почти 90-летняя Викки Дуган является сегодня / Getty Images