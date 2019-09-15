Спор Зеленского заставил модель обнажиться на Новом мосту в Днепропетровске: пикантные фото

Украинская модель Ася Микович, которая в сети называет себя "инфраструктурной музой Украины", надела полупрозрачное платье и устроила горячую фотосессию на Новом мосту в Днепре.

Ася Микович опубликовала эротические снимки на своей странице в Instagram и сообщила, что ждет результатов спора. Речь идет о пари мэра Днепра Бориса Филатова и президента Украины Владимира Зеленского.

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В конце июля модель заявила, что снимется обнаженной на Новом мосту в Днепре, если путепровод откроют до 14 сентября. "Если 14 сентября мост в Днепре сдадут в эксплуатацию, то 15 сентября в 8:00 мы с фотографом Давидом Дубницким повторим эту съемку без одежды", – написала девушка в социальных сетях. Таким поступком накануне модель решила поддержать мэра Днепра.

14 сентября Зеленский во время рабочей поездки в Днепр осмотрел отремонтированный мост. Однако были разные комментарии от специалистов, поэтому не удалось прийти к единому выводу, кто выиграл пари. Поэтому президент Украины заявил, что пари продолжается. Но модель таки сдержала обещание и обнажилась на Новом мосту. На новых снимках Ася позирует в прозрачном черном платье, демонстрируя ягодицы.

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Принимаю эстафету – пари продолжается. Как оказалось, не все знают про кота Шредингера (рекомендую загуглить) так, что от комментариев воздержусь, чтобы кто-то в очередной раз не увидел подвоха в моих словах. А теперь о важном: шоу завтра не будет, ждем результатов спора и наслаждаемся фото,

– добавила Микович в подписи.



Ася Микович на Новом мосту в Днепре/ Instagram / @asi_mikovich

Почему Зеленский и Филатов заключили пари относительно моста

Во время своего визита в Днепр президент Зеленский остался несколько недовольным тем, что Центральный мост в Днепре начали ремонтировать в 2017 году и до сих пор не завершили. Поэтому гарант решил заключить пари с Филатовым, что последний подаст в отставку, если сооружение до 14 сентября не откроют. Мэр Днепра на это ответил согласием.

9 августа специалисты осмотрели мост и взяли образцы бетона для строительно-технической и товароведческой экспертизы. А прокуратура области начала проверку фактов возможного присвоения бюджетных средств при ремонте Нового моста в Днепре.

7 сентября Борис Филатов продемонстрировал новый мост, из-за которого поспорил с президентом. А 13 сентября во Днепровской городском совете правоохранители провели обыски – как раз в рамках производств относительно возможных злоупотреблений при реконструкции моста.

Что известно о Новом или Центральном мосте в Днепре?

Открыли его в 1966 году. С тех пор мост существенно по-износился. В частности, на пешеходной части износилось покрытие – огромные дыры угрожают пешеходам, если не провалом, то потерей вещей. Кроме того, возраст сказался и на ограждениях, опорах освещении, гидроизоляции, стойках опор и фундаменте, и это уже крайне опасно.

В рамках капитального ремонта, который начали в 2017 году на мосту должны обновить электрические сети, мостовое полотно, навигационную сигнализацию, наружное освещение, контактные сети троллейбуса и тому подобное.