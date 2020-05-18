В спортивных штанах: Ирина Федишин показала, какая она хозяйка на кухне

Популярная украинская исполнительница Ирина Федишин на карантине много времени уделяет общению с поклонниками. Она показывает, как проводит свои будни, и делится полезными советами. Не забывает и о кулинарии, так как дома сама готовит для мужа и сыновей.

Самоизоляция стала поводом вдоволь времени провести дома вместе с родными и отдохнуть от повседневного ритма жизни. Многим она далась тяжело, так как в течение короткого периода времени нужно было кардинально поменять свой график и ради собственной безопасности и безопасности родных оставаться дома. Это касается и артистов. Звездные дети вдоволь могут насладиться компанией родителей, которые из-за гастрольных туров редко бывают дома. Не является исключением и семья Ирины Федишин. На днях певица на личной странице в инстаграме в очередной раз показала, как проходит ее день на карантине.

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Знаменитость решила приготовить для своих родных полезный салатик из помидоров и различной зелени, а видео и фото процесса приготовления распространила в сети.

Все кадры были сделаны на кухне. Федишин позировала перед камерой в топе черного цвета и красных спортивных штанах. Волосы звезда собрала в прическу сзади, оставив лишь несколько прядей, которые красиво спадали на лицо. Она сделала легкий макияж с акцентом на глазах.

"Будет салатик. Люблю зелень, а вы?" – коротко написала под фото Ирина.

Также знаменитость поделилась видео, где показала пошаговый рецепт приготовления салата. Сначала она рассказала, какая зелень нужна, показала, как нарезает помидоры. Также исполнительница поделилась, что к этому блюду добавляет телятину, и показала, как жарит ее на гриле.