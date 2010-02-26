Спортивный шик: Белла Хадид снялась в обольстительной фотосессии для глянца

Супермодель Белла Хадид примерила спортивные образы в соблазнительной фотосессии для глянцевого журнала Interview.

Новые снимки Белла опубликовала на своей странице в Instagram. Для съемки Хадид позировала на фоне небоскребов в зале, который оборудован балетными станками.

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Автором снимков выступил популярный фотограф Pierre-Ange Carlotti. Результат получился откровенным, в одних из образов супермодель позировала полуобнаженной. К примеру, в балетной пачке и в прозрачном купальнике, который просвечивает грудь Беллы.



Белла Хадид / Instagram / @bellahadid



Белла Хадид / Instagram / @bellahadid



Белла Хадид / Instagram / @bellahadid



Белла Хадид / Instagram / @bellahadid



Белла Хадид / Instagram / @bellahadid