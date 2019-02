Сразу три песни Арианы Гранде возглавили чарт Billboard

Известная американская певица Ариана Гранде в течение последних нескольких лет достигает больших успехов в шоу-бизнесе. В этот раз три ее успешные композиции разместились на верхушке престижного рейтинга Billboard.

Отныне она является частью истории чарта Hot 100 от Billboard, ведь тройка ее синглов – 7 Rings, Break Up With Your Girlfriend i'm Bored и Thank U, Next заняла первые три ступеньки.

Читайте также: Бойкот Грэмми-2019: Ариана Гранде показала, в каком платье хотела посетить церемонию

По этому случаю звезда даже разместила сообщение в своем Instagram, где поблагодарила неизвестного человека, или, возможно, всех поклонников, за поддержку и веру в нее: "Я засмеялась, когда увидела это, потому что думала, что это фотошоп. Спасибо от всего сердца. По многим причинам. Впервые со времен The Beatles (и впервые для сольного исполнителя?). Это безумно. Я подумала, что это шутка, когда увидела. Я люблю тебя. Пусть всегда будет твоя воля. Спасибо тебе за все. Я не могу поверить, что это реальность. Спасибо за историю с девушкой сегодня. И за то, что заставил меня чувствовать себя любимой. Пока плачу".

Подтвердим слова звезды, что такого успеха смогла добиться лишь британская рок-группа The Beatles, которая в 1964 установила подобный рекорд. Группа тогда заняла три первых места в рейтинге с треками Can not Buy Me Love, Twist and Shout и Do You Want to Know a Secret.

Если хотите проверить, действительно ли три сингла Арианы Гранде заслуживают быть первыми в Hot 100 Billboard, предлагаем прослушать самим.

Ариана Гранде – 7 Rings: смотреть видео онлайн

Ариана Гранде – Break Up With Your Girlfriend I'm Bored: смотреть видео онлайн

Ариана Гранде – Thank U, Next: смотреть видео онлайн

Кто такая Ариана Гранде?

Известная американская певица и актриса. Неоднократно попадала в чарты Billboard и выпускали мощные хиты, которые собирали миллионы прослушиваний и просмотров. В 2017 году на ее концерте в Манчестере (Великобритания) произошел теракт, вследствие чего погибли десятки жертв. Это изрядно повлияло на ее творчество и личную жизнь. В 2018 году популярный журнал Billboard назвал Ариану Гранде "Женщиной года 2018".