Среди вишневого цвета: Леся Никитюк очаровала сеть ярким весенним образом

Украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк продолжает делиться с поклонниками яркими весенними образами. Она опубликовала фотографию, где предстала среди цвета вишни в белом коротком топе, который хорошо подчеркнул ее стройную фигуру.

Девушкам всегда хочется выглядеть привлекательно. Не стоит забывать про отличный внешний вид и дома. Например, Леся Никитюк демонстрирует яркие домашние образы и очаровывает сеть. На ее личной странице в инстаграме появилась серия очередных солнечных фотографий.

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Леся вместе с родными самоизолировалась в частном доме в Хмельницком, откуда родом знаменитость. Там недавно сделали хороший ремонт, она наслаждается прекрасной погодой и гуляет по территории. Сейчас иметь собственный двор – большая роскошь.

Но несмотря на то, что блогер постоянно находится дома, не забывает стильно и эффектно одеваться. На новых кадрах Леся позирует в идеально белом коротком топе и спортивных штанах зеленого цвета. Хорошим акцентом ее образа стала вышивка на брюках. Такой наряд подчеркнул стройную фигуру телеведущей и гармонично соединился с фоном фотографии. Леся позирует рядом с вишней, которая уже успела пышно зацвести.

Волосы блогер собрала в хвост, а на лице сделала нежный макияж в нюдових оттенках.

"Цвета и пахну", – коротко написала в публикации Никитюк.



Леся Никитюк позирует среди вишневого цвета / Instagram / @lesia_nikituk



Леся Никитюк в белом топе и зеленых штанах / Instagram / @lesia_nikituk