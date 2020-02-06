Сретение Господне: дата и главные традиции и приметы этого праздника

Ежегодно христиане 15 февраля отмечают праздник Сретения Господня, который относится к двенадцати важнейшим праздникам в церковном календаре. В 2020 году Сретение Господне приходится на субботу.

История праздника

Со старославянского языка название Сретения означает "радость" и "встреча". Именно в этот день новорожденный Иисус встретился с праведником Симеоном, когда Дева Мария с Иосифом пришли на сороковой день после его рождения в Иерусалимский храм.

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По Ветхому Завету – женщине, которая родила мальчика, в течение 40 дней было запрещено входить в храм. А когда этих 40 дней пройдет, то стоит принести Господу благодарственную и очистительную жертву. В знак благодарности – годовалого ягненка, а во прощение грехов – голубя. Если семья была бедной, вместо ягненка жертвовали двух голубей.



Радостная встреча Симеона с Иисусом

Старец Симеон, который должен был жить, пока не встретит Мессию, сразу же заявил, что малыш – сын Божий. Пророчица Анна подтвердила, что видит перед собой будущего спасителя человеческого рода. По легенде, Симеон прожил 360 лет. Он был одним из 72 книжников, которые в III веке до н.э. по велению египетского царя Птолемея II перевели Библию с еврейского на греческий.

Традиции Сретения Господня

В праздник Сретения Господня в храмах проводятся богослужения. Христиане в этот день освящают церковные свечи. Считается, что такие свечи защищают дом от молнии и грома.



Сретенская свеча обладает целебной силой

Если на улице страшная непогода, то хозяева дома должны зажечь свечу и прочитать молитву. Зажигать Сретенскую свечу можно также в иных случаях:

если в мире происходят природные катаклизмы;

если недалеко от дома начался пожар;

если во время родов у роженицы возникают проблемы;

если человек умирает, то зажигают свечу, чтобы тот мог спокойно покинуть этот мир.

Также на Сретение освящают воду, которая обладает целебными свойствами. Сретенской водой натирают больное место и верят, что целебная вода поможет. Эту воду также пьют, если внутри что-то болит. По поверью, сретенская вода помогает от "сглаза", ею окропляют и поят скот, чтобы не болел, а также окропляют ее во время первого выгона на пастбище.

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Приметы на Сретение Господне

В народе говорят, что на Сретение Господне встречается зима и весна. Зима отправляется туда, где была весна, а весна – туда, где была зима. По дороге они встречаются и спорят между собой.



В этот день встречаются два времени года

Кто побеждает в споре, то еще останется на этих землях хозяйствовать. По поверью, если к вечеру потеплеет, то выиграло лето и скоро придет тепло. Если вечером похолодает, то зима на некоторое время задержится.

– Тихая погода в этот день предвещает хороший урожай поля и роение пчел.

– На Сретение тепло и солнечно – ждите теплую весну.

– Если на Сретение падает снег – весна будет поздней и холодной.

– На Сретение капает вода с крыши – зима еще долго продержится.

– Под крышами сосульки – к хорошему урожаю кукурузы.

– Ветер на Сретение – к урожаю плодовых деревьев.

– Если на деревьях лежит иней – родят хорошо гречка и картофель.