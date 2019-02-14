15 февраля – Сретение Господне: традиции и приметы

15 февраля христиане восточного обряда празднуют Сретение Господне. В 2019 году праздник приходится на пятницу. Это один из 12 главных церковных праздников в году, хотя и не является выходным.

Сретение Господне: история праздника

Сретение является сороковым днем ​​после рождения Иисуса Христа. В этот день Дева Мария принесла младенца в Иерусалимский храм на посвящение. Там новорожденный Иисус впервые встретился с праведником Симонеоном и пророчицей Анной, которые сразу же узнали в малыше нового Мессию.

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Старцу Симонеону было предсказано жить, пока тот не встретит человеческого спасителя. Увидев Иисуса, он сразу же заявил, что этот малыш – сын Божий, Спаситель рода человеческого. Его слова подтвердила пророчица Анна.

Сретение официально начали отмечать в Византийской империи в 542 году при императоре Юстиниане. Праздник символизирует встречу человечества с младенцем Иисусом, встреча Ветхого и Нового Заветов, а в народе также считается, что в этот день зима встречается с весной. Само слово "Сретение" в старославянском языке означает "встреча" или "радость".



Сретение Господне 2019

Традиции на Сретение

На Сретение в церквях особым образом святят воду и свечи. Сретенская вода считается такой же сильной и целебной, как и крещенская. Ею можно поить больных детей, обрызгивать новые вещи.

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Если на Сретение с крыш свисали сосульки – их собирали и топили, добавляя в воду. Такую воду считали целебной, способной вылечить как раны или внутренние заболевания, так и уберечь от злого глаза и колдовских чар. Ею освящали воинов перед битвой, хозяева кропили скот на первом выгоне, а пасечники окропляли ульи в начале сезона.

А Сретенские свечи называли "громичными", потому что их зажигали во время грозы, чтобы уберечь дом от беды. Освященную Сретенскую свечу зажигали, когда над домом гуляла страшная непогода, когда возникали трудности при родах, когда в селе пожар или катаклизм, когда человека схватила "черная болезнь" (эпилепсия), когда человек умирал (чтобы спокойнее перейти в мир иной).

Что нельзя делать на Сретение

Это большой христианский праздник, поэтому в этот нельзя ругаться, ссориться, убирать, вышивать, стирать, работать в огороде. Также нельзя мыться в бане, так как это требует много приготовлений – колоть дрова, носить воду и др.

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Также не советовали на Сретение отправляться в далекое путешествие. Из-за переменчивой погоды в этот период путешественника могли постигнуть различные неприятности, поэтому люди остерегались дальней дороги. Существовала даже пословица: "На Сретение отправишься в путь – скоро домой не вернешься".

Сретение Господне: приметы

– На Сретение внимательно следят за погодой: если день будет солнечным – следует ждать урожайного года, а если заснежит и ударят морозы – весна будет поздней, дождливой и холодной.

– День Сретения теплый и солнечный, то и весна теплая.

– Если на Сретение дорогу заметает – весна будет поздней и холодной.

– Если в этот день снежок – весной будет дождик, то есть весна будет затяжной и дождливой.

– Предсказать погоду могла и курица: если напьется у порога воды – весна будет теплой и ранней.

– Как на Сретенье с крыш капает, еще большая будет зима.

– В этот день оттепель – на раннюю и теплую весну, снег – на дождливую, длительную, а когда вьюга - весна будет поздняя и холодная.

– Если в этот день не видно солнышка – ожидай суровых морозов.

– Ветер на Сретение – к урожаю плодовых деревьев.

– Если на Сретение солнце выглядывает из-за туч, то весна не за горами, а если этот день не будет видно солнца, то 24 февраля ударят морозы.

– Как солнце ясное на Громницу будет, то снега выпадет больше, чем раньше.