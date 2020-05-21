Сшили из бабушкиной подушки: Dzidzio показал свою уникальную мини-колекцию вышиванок

Михаил Хома, фронтмен группы Dzidzio, похвастался своими уникальными вышиванками. Одну из них ему сшили из бабушкиной подушки.

Певец в эфире утреннего шоу на 24 канале рассказал, что в этом году дизайнер Юлия Магдич подарила ему новую вышиванку, которая дополнила его мини-колекцию.

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"На мне сегодня новая вышивка, которая является символом молодости и красоты от Юлии Магдич. Она сегодня мне ее подарила", – рассказал Михаил Хома.

У меня уже 3 вышиванки. Желтая также от Юлии Магдич, а белая – от Оксаны Караванской. Это подушки моей бабушки,

– сказал певец.



Вишиванка Михаила Фомы из подушки его бабушки / Фото-коллаж 24 канала



Желтая вишиванка Михаила Фомы / Фото jetsetter

► "В День вышиванки переодеваться буду 3 раза"

Михаил Хома призвал всех одеть вышиванку в праздник. Если нет – посоветовал приобрести или вышить ту, которая нравится. "Хочу, чтобы каждый украинец имел в своем гардеробе красивую вышиванку. Девушка – платье. Этим мы выделяемся во всем мире. Вышиванка неповторимая, красивая, бережет традицию, род и память. Я очень счастлив, что у меня есть сегодня повод праздновать", – подытожил шоумен.



Михаил Хома / Фото с инстаграм-страницы Dzidzio

Он также отметил, что в праздник вышиванки одевается только в украинские наряды. К тому же, не раз.

Возможно, даже буду переодеваться по 3 раза в день – имею такую ​​возможность. Пусть люди смотрят, берут пример. Пусть у каждого из нас в гардеробе их будет минимум 3,

– сказал фронтмен группы Dzidzio.

Также в эфире он поделился историей о вышитой безрукавки из его детства. "Когда я был маленький, у меня был вышит кидлик – маленькая безрукавочка. Я не могу ее найти. Ее вышивала моя прабабушка, ее звали Числава Сташевская, полячка – это была как раз мама того ветврача Дзидзя, в честь которого я взял этот псевдоним" , – поделился певец.