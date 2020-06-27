Телеведущая и актриса активно развивает личный блог в соцсетях и делится с поклонниками подробностями личной жизни. Лилия Ребрик решила развенчать суждения о своей идеальности и искренне рассказала, какая ее жизнь, когда выключаются камеры.

Откровенное признание Лилия Ребрик опубликовала в инстаграм-профиле. Несмотря на то, что знаменитость называют "смехотушкой", а ее жизнь может казаться идеальной, она опровергла это миф и рассказала о том, что "не показывают в сторис и чем не делятся с подписчиками".

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Сама ведущая называет себя "оптимисткой всеми фибрами души", которая везде находит позитив и радуется каждому прожитому дню. Однако реальная жизнь полна усталости после съемок, конфликтами с дочерьми и испорченными ужинами.

Как Лилия Ребрик живет вне камер?

"Иногда я плачу, разочаровываюсь и волнуюсь. Иногда – ссорюсь с детьми, а потом горько плачу и жалею об этом", – написала телезвезда. Порой она не успевает пообщаться с дочками Полиной и Дианой, ведь засыпает от усталости.

Однако отношения в семье - не единственное, что Лилиля Ребрик сохраняет за объективами камер. Она не считает себя идеальной хозяйкой, ведь может сжечь котлеты, которые готовит после насыщенного дня для семейного ужина, не всегда успевает убрать в доме, а легендарный торт "Наполеон", которым щеголяют "крутые хозяйки", до сих пор так и не приготовила.

Эта неидеальность не мешает мне счастливо жить! И я хочу искренне пожелать, чтобы так было и у вас,

– откровенно призналась Лилия Ребрик.

Реакция сети

На трогательное сообщение звезды поклонники отреагировали шквалом обсуждения. Они отметили потрясающую откровенность Лилии Ребрик и признались, что восхищаются ею как женщиной, мамой и успешной ведущей и актрисой: "Иногда смотришь на вас через экран и думаешь: откуда у вас сколько позитива, эмоций, яркости?", "Спасибо за этот пост. Приятно знать, что ты не один такой".