Стало известно, где живут принц Гарри и Меган Маркл: фото роскошного особняка

Принц Гарри и Меган Маркл после своего переезда в Лос-Анджелес стали одной из самых обсуждаемых пар. Папарацци пытаются выведать как можно больше подробностей из их жизни. На днях в сети появилась серия фотографий, на которых показан роскошный особняк за 18 миллионов долларов, который расположен на Беверли-Хиллз.

Издание The Daily Mail сообщает о том, что принц Гарри и Меган Маркл поселились в имении, принадлежащем голливудскому магнату, режиссеру, актеру и продюсеру Тайлеру Перри. Его имущественное положение оценивают в 600 миллионов долларов.

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В материале издания говорится, что Перри и супругов Гарри и Меган познакомила телеведущая Опра Уинфри, которая является крестной матерью сына магната. Инсайдеры сообщают изданию, что пара поселилась в особняке в марте, сразу после переезда в Калифорнию. Однако сведений о том, на каких условиях Гарри и Меган там проживают нет. Известно, что никаких официальных записей о продаже дома тоже не было.

Вилла построена 50 лет назад в тосканском стиле. Она расположена на вершине холма и занимает площадь почти 9 гектаров. В роскошном доме есть восемь спален и четыре ванных комнаты. На заднем дворе расположен бассейн.

Агент по недвижимости, специализируется на сдаче в аренду голливудских особняков, Рэйчел Мейз говорит, что стоимость аренды дома в этом районе варьируется от 20 до 40 тысяч долларов.



Дом, где поселились принц Гарри и Меган Маркл / Фото: The Daily Mail



Дом, где поселились принц Гарри и Меган Маркл / Фото: The Daily Mail



Дом, где поселились принц Гарри и Меган Маркл / Фото: The Daily Mail



Дом, где поселились принц Гарри и Меган Маркл / Фото: The Daily Mail