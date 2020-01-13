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Названы имена ведущих, которые проведут Золотой глобус 2021

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Тина Фэй и Эми Барнс / NBC

Американский кинематограф не отдыхает ни дня, активно работая над созданием новых проектов, а также занимаясь организацией престижных мероприятий. Так, около недели назад в Беверли-Хиллз состоялась церемония награждения "Золотой глобус 2020", а в сети уже появились имена ведущих на премию 2021 года.

Имена ведущих, которым выпала честь провести церемонию награждения "Золотой глобус 2021", появились на сайте CNN.

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Как отмечается в источнике, известные американские комедиантки и актрисы Тина Фей и Эми Барнс вернутся к своим ролям и проведут 78-ю кинопремию "Золотой глобус".

Ранее известный дуэт появлялся на сцене отеля The Beverly Hilton в 2013, 2014 и 2015 годах. Голливудские звезды пока что остановились на втором месте в рейтинге рекордсменов по количеству проведения "Золотого глобуса". Их выход в 2021 году станет четвертым. Пока что актрис опережает лишь английский актер Рики Джервейс. Он проводил "Золотой глобус" аж пять раз.

Рікі Джервейс
Рики Джервейс / Сity Journal

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино Золотой глобус
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