Стало известно, когда мини-сериал "Дракула" от создателей Шерлока выйдет на большой экран
Мини-сериал о широко известном вампире Дракуле получил очередную экранизацию. Над новыми эпизодами работали телеканал BBC и стриминговая компания Netflix. Так, после публикации первого тизера создатели рассекретили дату выхода сериала.
Первый тизер к мини-сериалу "Дракула", который будет состоять всего из трех эпизодов, появился в сети в конце октября. После этого создатели ленты еще около месяца держали интригу, не называя дату выхода. Однако за месяц до премьеры представители ВВС решили рассекретить премьеру.
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На странице BBC One в твиттере появилось сообщение, в котором создатели признались, что сериал "Дракула" будет доступен к просмотру уже 1 января 2020 года.
Напомним, что в сюжет трех эпизодов положены события из книги ирландского писателя Брэма Стокера, которая вышла в 1897 году. Главная роль в новой экранизации досталась Класу Бангу.
Клас Банг в сериале "Дракула" / IMDb