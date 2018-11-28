Стало известно, почему звезду "Район Мелроуз" Хизер Локлир госпитализировали

Несколько дней назад американская актриса Хизер Локлир попала в психиатрическую больницу. Звезду должны были госпитализировать на три дня, но ей продлили срок пребывания до двух недель. В СМИ сообщают, что причиной госпитализации Хизер Локлир стало неадекватное поведение и угрозы самоубийством.

В The Daily Mail источники отмечают, что причиной решения о госпитализации актрисы, принятого адвокатом и психотерапевтом 57-летней Локлир, стало ее неадекватное поведение. Звезда якобы угрожала самоубийством и разговаривала разными странными голосами. Хизер Локлир также для чего-то собрала все свои вещи, цена которых составляет не одну тысячу долларов, в коробки.

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"Друзья считают, что у нее психическое заболевание. Она угрожает самоубийством, но больше нет оснований тревожиться, что она убьет кого-то другого. Если Хизер не бросит пить, она умрет", – добавляют инсайдеры.

Еще одним тяжелым и тревожным симптомом стало то, что звезда "Района Мелроуз" практически перестала мыться и вытиралась антисептическими салфетками, поскольку считала, что ее горничная подливает в мыло и шампунь яд. Также Локлир перестала чувствовать меру и не контролировала свои покупки в магазинах, особенно это касалось еды. Последней каплей стала проявившаяся агрессия к ее бойфренду Крису и собаке.

Напомним, что 28 ноября актрису Хизер Локлир госпитализировали в психиатрическую больницу. Женщина давно страдает от алкогольной и наркотической зависимости, а также неоднократно пыталась покончить жизнь самоубийством.