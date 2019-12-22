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Стало известно, сколько зарабатывают звезды сериала "Очень странные дела"

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Звезды сериала "Очень странные дела" / Коллаж: Марта Вересюк, LifeStyle 24

Фанаты кинематографа делятся на два типа – те, кто следят за новинками и ждут премьер, и те, кто любят его закулисье, скандалы и другие подобные детали. Однако мы уверены, киноманов, которых бы не интересовали заработки их кумиров, просто не существует! Поэтому – читайте дальше.

На сайте издания Variety появилась подробная информация о гонорарах звезд кинематографа. Представители медиа-ресурса опубликовали огромный отчет, в котором указали сколько популярные актеры получают за каждую серию со своим участием.

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В перечне указали знаменитостей из различных проектов, среди которых разместились звезды среиала "Очень странные дела". Их заработки за один эпизод разместились таким образом.

  • Милли Бобби Браун, Вайнона Райдер и Дэвид Харбор получают от Netflix по 350 тысяч долларов.
  • Чарли Гитон, Наталья Дайер, Финн Вулфард, Ноа Шнапп, Калеб Маклафлин и Гейтен Матараццо зарабатывают по 250 тысяч долларов за эпизод.
  • А Сэди Синк, которая присоединилась к проекту только во втором сезоне, получает пока меньше всех – 150 тысяч долларов за одну серию.

Дивні дива актори
Сэди Синк в сериале "Очень странные дела" / Brenhambanner

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино
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