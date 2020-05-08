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Шарлиз Терон стала бессмертным воином в новом фильме Netflix: захватывающие фото

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Фильм Старая Гвардия 2020 с Шарлиз Терон: дата выхода, актеры, сюжет
Шарлиз Терон в фильме "Старая гвардия" / Netflix

Голливудская актриса Шарлиз Терон не прекращает удивлять своих поклонников новыми работами. После фильма "Сенсация" о секс-скандалах она появилась в захватывающем боевике Netflix "Старая гвардия".

Киноленту пока готовят к премьере, которая состоится на стриминговом сервисе Netflix 10 июля 2020 года. Теперь же режиссер Джина Принс-Битевуд представила первые официальные кадры боевика "Старая гвардия" (The Old Guard) и раскрыла детали захватывающего сюжета.

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Фильм создали по мотивам одноименных комиксов Грега Руки и Леонардо Фернандеза. Согласно сюжету, группа бессмертных воинов на протяжении веков работали наемниками. Однако главные герои не могли понять, почему они не умирают. Свой секрет им предстоит разгадать, когда влиятельная компания начнет охоту на них.

Чтобы выжить, воины объединились в отряд, который возглавила отважная Андромаха из Скифии. Именно ее и сыграла Шарлиз Терон. Героиня пережила все войны человечества, поэтому знает, как действуют военные на поле боя.

Главные роли в киноленте исполнили актеры:

  • Шарлиз Терон
  • Чиветель Эджиофор
  • Гарри Меллинг
  • Маттиас Шонартс
  • Марван Кензари
  • Наташа Карам

Именно эти голливудские актеры и появились на официальных кадрах "Старой гвардии", которые покорили сеть.

Официальные кадры из фильма "Старая гвардия" / Netflix 

Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Шарлиз Терон Голливуд Netflix Кино
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