Старуха развлекается, – сеть высмеяла эротический танец Ани Лорак

Украинская певица Ани Лорак, которая проживает и выступает в России, опубликовала провокационный ролик, который изрядно взбудоражил сеть. Звезда показала эротический танец, ставший причиной для насмешек.

Как известно, Ани Лорак переживает нелегкие времена. Журналисты подловили ее мужа на измене и опубликовали кадры, на которых он проводит вечер с зажигательной брюнеткой в Киеве. Однако печалиться артистка не намерена, поэтому активно публикует кадры из своей жизни в блоге, демонстрируя, что у нее все прекрасно.

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На днях на ее страничке появилось очередное сообщение, которое взбудоражило сеть. Ани Лорак в серебристом платье с большим разрезом на ноге соблазнительно станцевала перед камерой. Певица покрутила попой и пыталась выглядеть сексуально.

Живи здесь и сейчас. Почувствуй музыку внутри себя,

– написала Ани Лорак.

Однако такой танец далеко не всем понравился. Хейтеры жестко раскритиковали Ани Лорак за ее неудачное видео. "Старуха развлекается", "Что за обувь? Ужас! Где стиль, вкус?", "Как корова", "Пьяная, что ли?", "На сцене вроде нормально двигается, а в жизни – печаль", "Музыку внутри себя более грациозно чувствуют", "Я думала, это только мне показалось, что швабра и то более пластичная. Читаю комментарии и понимаю, что мне это не показалось", "А ножки уже толстоваты", – написали пользователи сети.

Стоит отметить, что были и такие, кто закидывал Ани Лорак комплиментами и поддержал ее.

Что известно об измене мужа Ани Лорак?

В конце июля мужа Ани Лорак Мурата заметили в Киеве в караоке-клубе с брюнеткой. Позже СМИ узнали, что мужчина был в компании Яны Беляевой. И девушка во время конкурса "Мисс Украина Вселенная" дала странный комментарий журналистам, заверив, что имеет только дружеские отношения с Муратом.



По словам инсайдеров, после скандальных новостей супруги живут в одном доме. Однако Ани Лорак опубликовала фото без кольца. Впоследствии, 3 сентября, пара впервые появилась на публике вместе. Ани Лорак и Мурат Налчаджиолу вместе провели совместную дочь в школу. В последнем интервью певица призналась, что не простит измены.