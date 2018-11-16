Старуха развлекается, – сеть высмеяла эротический танец Ани Лорак

395 Читати новину українською
Ани Лорак
Ани Лорак / Instagram / @anilorak

Украинская певица Ани Лорак, которая проживает и выступает в России, опубликовала провокационный ролик, который изрядно взбудоражил сеть. Звезда показала эротический танец, ставший причиной для насмешек.

Как известно, Ани Лорак переживает нелегкие времена. Журналисты подловили ее мужа на измене и опубликовали кадры, на которых он проводит вечер с зажигательной брюнеткой в Киеве. Однако печалиться артистка не намерена, поэтому активно публикует кадры из своей жизни в блоге, демонстрируя, что у нее все прекрасно.

Читайте также: "Попала под раздачу": Подкопаева прокомментировала выступления Ани Лорак в России

На днях на ее страничке появилось очередное сообщение, которое взбудоражило сеть. Ани Лорак в серебристом платье с большим разрезом на ноге соблазнительно станцевала перед камерой. Певица покрутила попой и пыталась выглядеть сексуально.

Живи здесь и сейчас. Почувствуй музыку внутри себя,
– написала Ани Лорак.

Однако такой танец далеко не всем понравился. Хейтеры жестко раскритиковали Ани Лорак за ее неудачное видео. "Старуха развлекается", "Что за обувь? Ужас! Где стиль, вкус?", "Как корова", "Пьяная, что ли?", "На сцене вроде нормально двигается, а в жизни – печаль", "Музыку внутри себя более грациозно чувствуют", "Я думала, это только мне показалось, что швабра и то более пластичная. Читаю комментарии и понимаю, что мне это не показалось", "А ножки уже толстоваты", – написали пользователи сети.

Стоит отметить, что были и такие, кто закидывал Ани Лорак комплиментами и поддержал ее.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak)

Что известно об измене мужа Ани Лорак?
В конце июля мужа Ани Лорак Мурата заметили в Киеве в караоке-клубе с брюнеткой. Позже СМИ узнали, что мужчина был в компании Яны Беляевой. И девушка во время конкурса "Мисс Украина Вселенная" дала странный комментарий журналистам, заверив, что имеет только дружеские отношения с Муратом.

По словам инсайдеров, после скандальных новостей супруги живут в одном доме. Однако Ани Лорак опубликовала фото без кольца. Впоследствии, 3 сентября, пара впервые появилась на публике вместе. Ани Лорак и Мурат Налчаджиолу вместе провели совместную дочь в школу. В последнем интервью певица призналась, что не простит измены.

Теги: LifeStyle Музыка Ани Лорак
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
сегодня 15:01 Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
1513
Мартину Скорсезе – 76: лучшие фильмы выдающегося кинорежиссера
17 ноября 18:55 Мартину Скорсезе – 76: лучшие фильмы выдающегося кинорежиссера
Анастасія Ковач-Петрушенко 864
Рэйчел Мак-Адамс – 40! 4 лайфхака красоты от голливудской актрисы
17 ноября 10:05 Рэйчел Мак-Адамс – 40! 4 лайфхака красоты от голливудской актрисы
Юлія Девда 333
Умерла модель Ким Портер: какими были последние сообщения экс-девушка рэпера Diddy
16 ноября 15:59 Умерла модель Ким Портер: какими были последние сообщения экс-девушка рэпера Diddy
1274
Winter is coming: как подготовиться к горнолыжному сезону еще осенью
16 ноября 11:00 Winter is coming: как подготовиться к горнолыжному сезону еще осенью
127
Черная пятница: 5 советов для удачных покупок
15 ноября 12:00 Черная пятница: 5 советов для удачных покупок
Яніна Ткачук 1493
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук