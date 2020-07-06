Украинская телеведущая Оля Фреймут редко щеголяет в сети откровенными фото, отдавая предпочтение скромным и изысканным аутфитам. Но новый образ не на шутку взбудоражил сеть.

Автором пикантного фото стала Яна Токарчук. Проникновенное черно-белое фото на своей инстаграм-страничке оставила сама Оля Фреймут. 38-летняя женщина примерила на себе только один черный брючный костюм элитного французского бренда Chloé. Широкие брюки-клеш с высокой талией прекрасно подчеркивали стройность ведущей, а длинный жакет сексуально прикрывал ее обнаженную грудь.

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Ведущая полуприсядя позировала в фотостудии на белом фотофону, закинув одну руку над головой, и сконцентрировав свой взгляд в объектив камеры.

"Старомодное фото на пленку", – так подписала снимок Оля Фреймут.

Сексуальная Ольга Фреймут / Instagram / @freimutolia

Несмотря на ретро-стиль, фото получилось невероятно атмосферным, что успели отметить пользователи Инстаграма: "украинские женщины...", "Кайф", "как же стильно и эстетично", "Оля, вы невероятная женщина".

Напомним, что ранее Оля Фреймут признавалась, как чувствует себя в 38 лет и что изменилось в ее жизни.