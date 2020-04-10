Старшая дочь Оли Поляковой курила, а после ссоры с мамой сбежала из дома

Знаменитая украинская певица призналась, что карантин сказался на ее семье конфликтами. Оля Полякова рассказала, что ее старшая 15-летняя дочь сбежала из дома, а причиной ссоры стало то, что звезда нашла у Марии сигареты.

В течение карантина Оля Полякова решила не тратить время зря и запустила собственное инстаграм-шоу. На днях она в прямом эфире сыграла с российской певицей Анной Седоковой в "Правду или действие" и пообщалась относительно воспитания детей.

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Украинская исполнительница призналась, что ей достаточно сложно справиться с двумя дочерьми во время изоляции. Девушки устраивают ей скандалы и протесты, а сама Полякова чувствует себя плохой матерью. "Когда я осталась дома с детьми, я поняла, что я не умею с ними общаться. 24 часа в сутки заниматься детьми и как-то их развлекать – это сложно".

Певица решила рассказать об инциденте, который на днях состоялся в ее семье со старшей дочерью Машей. Полякова призналась, что нашла у нее сигареты, чем была не на шутку шокирована. Мама пошутила, что ее дочь бросила курить, а она начала. Однако после семейной ссоры Мария решила проявить свой непокорный характер и даже убежала из дома.

Она закрылась наверху, потому что вчера сбежала из дома на квадроцикле куда-то за три километрх и обозвала маму плохим словом. Поэтому я забрала у нее все гаджеты и закрыла ее в комнате. И она там сидит, наказана,

– рассказала Полякова.

Оля Полякова и Анна Седокова играют в "Правду или действие": смотрите видео онлайн