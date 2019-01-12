Старый Новый год: приметы, традиции, как праздновать в Украине

Традиция праздновать Старый Новый год в Украине происходит от расхождения Юлианского календаря (или иначе календаря "старого стиля") и Григорианского календаря – того, по которому сейчас живет практически весь мир. Расхождение календарей составляет 13 дней. Таким образом Старый Новый год 2019 празднуют в ночь с 13 на 14 января.

Почему мы празднуем Старый Новый год 2019

Старый Новый год – это редкий исторический феномен, дополнительный праздник, который появился в результате смены летоисчисления. Этот праздник отмечается преимущественно в тех странах, где православная церковь продолжает пользоваться Юлианским календарем.

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Раньше на Руси пользовались Юлианским календарем, состоящим из 12 месяцев, названия которых были связаны с явлениями природы. До ХХ века календарь Российской империи (в состав которой входили территории Украины) на 13 суток отставал от Европы, давно перешедшей на Григорианский календарь. Чтобы сократить этот разрыв в 1918 году декретом Совета Народных Комиссаров был осуществлен переход на григорианский календарь – новый стиль, а 14 января – день Святого Василия – оказался старым Новым годом.

Как праздновать Старый Новый год

На ужин, как и в Сочельник, садится вся семья. Очень важно, чтобы одежда в этот день была тщательно выстиранной и чистой. После ужина надо обязательно зайти к соседям и попросить извинения за возможную вину друг перед другом, чтобы Новый год встретить в мире и согласии.



Старый Новый год 2019: в Украине в этот вечер готовят "щедрую" кутью

Вечер накануне Нового года дает шанс и тем парням, которые потерпели неудачу во время сватанья. Именно в этот вечер можно сделать вторую попытку. Правда, для этого нужно застать девушку дома, а это очень трудно, так как по селу уже ходят девичьи ватаги щедровальщиков. Щедровать девчата могли лишь под окнами домов и то лишь ближе к концу Щедрого вечера, то есть до полуночи.

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Если выйти на двор в полночь, то можно почувствовать, как Новый год прогоняет Старый. В первый день Нового года наиболее распространенным был, да и сейчас остается, обряд засевания. Считается, что этот обряд пришел к нам еще из дохристианских времен, так как наши предки встречали Новый год не зимой, а весной, и потому обряд посевания связан с надеждами на хороший урожай. Засевали в основном дети, причем щедрее всех одаривали тех, кто пришел в дом первым.



Старый Новый год 2019 в Украине: обряд посевания

Гадания на Старый Новый год

Особого внимания заслуживают девичьи гадания. Что только не делали представители слабой половины, лишь бы узнать, что же готовит им капризная судьба. Попробуйте хотя бы такое: перед сном положите под подушку гребешок, при этом приговаривая: "Суженый мой ряженый, расчеши мне голову!". Тот, кто во сне будет чесать голову, тот и будет суженым.

Что нельзя делать на Старый Новый год

Считается, что в этот день не следует произносить слово "тринадцать", а также считать мелкие монеты. Говорят, счет монет принесет слезы на весь год. Также много кто до сих пор верит, что на Старый Новый год и в Васильев вечер нельзя ничего давать в долг, иначе весь год в долгах проведешь.

Существует и более странная примета – если 14 января вынести сор, то и счастье из дома вынесешь. Суеверные люди верят, что в первый день Старого Нового Года в дом первым должен войти мужчина, именно поэтому посевать ходят только мальчики.

Народные приметы на Старый Новый год

• Если небо ясное и звездное – будет богатый урожай ягод.

• Если на Сочельник (6 января) готовили Богатую кутью, то на Меланки (13 января), день, который предшествует Василию, или же Новому году по старому стилю – щедрую, которую заправляли смальцем. Именно поэтому этот вечер и называется Щедрым.

• Если на Василия туман – к урожаю.

• Когда 14 января много пушистой наморози на деревьях, год будет богатым на мед.

• Вьюга в Васильев вечер обещает большой урожай орехов.

• Если Васильева ночь звездная, то лето будет ягодным.

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